‘Doctora Polo’ reacciona a supuesto matrimonio con Ana Gabriel: la cantante afirmó estar “casada”

Video Ana Gabriel por fin confiesa tras especulaciones sobre su vida amorosa: “Me casé”

Ana María Polo, abogada y personalidad de televisión conocida como la ‘Doctora Polo’, reaccionó tajantemente al rumor de que habría contraído matrimonio con Ana Gabriel.

La especulación sobre una supuesta boda entre la cantante y la titular de ‘Caso cerrado’ surgió debido a la difusión en redes sociales de un audio con la voz falsificada de la periodista Pati Chapoy en el que se hablaba al respecto.

En la grabación, se aseguraba que el alegado enlace había ocurrido en Miami, Florida, ante la presencia de amigos cercanos y familiares de las famosas.

¿Ana María Polo y Ana Gabriel se casaron?

Ante la duda de si Ana Gabriel y Ana María Polo en realidad contrajeron nupcias, es la propia presentadora quien se pronunció.

“Vamos a aclarar una cosa: no me he casado con Ana Gabriel, ¿a quién se le ocurre esa estupidez?”, dijo a Javier Ceriani en una plática retomada este 1 de junio por People en Español.

Refiriéndose a una imagen en la que supuestamente aparece con la intérprete de ‘Simplemente amigos’, ella sentenció:

“Ni nos parecemos, a mí me han sacado la manzana de Adán y todo en la foto. ¡Qué ridiculez es esa! ¡Qué inteligencia artificial, señores, por Dios!”.

La conductora cubana no abordó si conoce a la artista mexicana ni reveló si habló con ella después de que surgiera ese trascendido que las vinculaba.

Ana Gabriel afirma que se casó y luego se retracta

En junio de 2024, Ana Gabriel aseguró durante un ‘live’ de Instagram que ya no estaría soltería y “ya tengo quien me cuide”.

“Ya estoy casada”, respondió luego de que una persona le propusiera durante la transmisión que compartieran sus vidas.

“A mi luna de miel no va a ir más que… dos personas”, inclusive adelantó sobre el presunto viaje que realizaría con su pareja en 2025.

Tras esos comentarios, el comunicador Jorge Carbajal afirmó que la también compositora supuestamente se habría desposado con una mujer llamada Silvana.

Sin embargo, meses más tarde, en agosto del mismo año, María Guadalupe Araujo, nombre real de la cantautora, se contradijo a sí misma.