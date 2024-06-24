Ana Gabriel asegura que “ya está casada” y luce anillo: revelan identidad de su supuesta esposa

Video ¿Verónica Castro y Ana Gabriel tenían algo más que una amistad? Las pistas de su supuesta relación

Ana Gabriel causó revuelo después de asegurar que “ya está casada”, por lo que preparará su “luna de miel” para el año 2025.

Ana Gabriel afirma que “ya está casada”

Fue el pasado 8 de junio cuando la cantante hizo tal revelación con respecto a su vida sentimental durante un ‘live’ de Instagram.

“Ya estoy casada”, le respondió a una persona que le cuestionó en los comentarios si contraería matrimonio con ella.

Además, la artista mexicana, de 68 años, aseguró: “Les estoy diciendo que en el año 25 me voy a ir de luna de miel”.

“Ya tengo quien me acompañe a mi luna de miel”, agregó cuando un fanático en el ‘en vivo’ le pidió ir con ella a esas vacaciones.

La intérprete de ‘Quién como tú’ continuó realizando afirmaciones como: “A mi luna de miel no va a ir más que dos personas, somos dos nada más, por eso es luna de miel, porque somos dos personas”.

Puntualizó: “Antes de la luna de miel voy a estar con mi marido, mi marida, sí creo que es República Dominicana y después de ahí me iré de luna de miel”.

En el tiempo que duró su transmisión, Ana Gabriel mostró sus manos, y se pudo observar que llevaba un anillo en un dedo anular.

¿Quién es la supuesta pareja de Ana Gabriel?

Luego de que Ana Gabriel hiciera dichas aseveraciones, el periodista Jorge Carbajal informó que ella se habría casado con una mujer llamada Silvana.

De acuerdo con su relato, ellas supuestamente se conocieron gracias a redes sociales, donde comenzaron a interactuar.

“Entre tantos fans, surgió una muchacha, que tendrá alrededor, yo le calculo, unos 30 años. Ella es peruana y se llama Silvana”, explicó él en su emisión para YouTube ‘En shock live’ el 19 de junio.

Carbajal puntualizó que presuntamente la compositora y la susodicha empezaron “a tener una comunicación directa a través de mensajes privados”.

“Al parecer, los mensajes empezaron a subir de tono, a tal grado que ya cuando se dieron cuenta pues ya se hablaban muy cariñosas”, externó.

El comunicador aseguró que Silvana inclusive fue “la gran invitada” de Ana Gabriel en el concierto que ofreció en el Teatro Olympia, en París, en junio del año pasado, y que “llegó acompañada hasta de la mamá”.

“A partir de ahí, ellas ya no se separan, juntas para todo. Y Silvana le ayudaba a Ana Gabriel para todo, o sea, lo que necesitara, como tipo asistente. Que, hecho, Silvana es psicóloga, esa es su profesión, allá en Perú de eso trabajaba”, contó.

Carbajal puntualizó que hasta el momento la cantautora no ha admitido que esa persona sea con quien hubiera dado el ‘Sí’ ante el altar.