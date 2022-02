Ana Bárbara y su hermano no se hablan desde hace 5 años y él explicó por qué

"No hay unos acuerdos entre nosotros. Pero creo que son desacuerdos que quedan en familia, pero sé del gran amor que ella (Ana Bárbara) me tiene; ella sabe del gran amor que le tengo, nunca jamás en mi vida le desearía un mal y sé que ella tampoco a mí. Tenemos casi cinco años que no hablamos", comentó el artista el año pasado.