Ana Bárbara tiene un hermano tan talentoso como ella: conoce a Pancho Ugalde y su carrera

La voz de ‘Amor y Veneno’ suele hablar abiertamente sobre su vida personal. Así es como sabemos que Ana Bárbara mantiene una relación estrecha con sus hijos y a los que adoptó de Mariana Levy.

De igual manera, en noviembre del 2021 conversó extensamente con Yordi Rosado sobre cómo la marcó el abandono de su padre.

En contraste, la cantante casi no toca el tema de sus hermanos. Por ello, algunos podrían creer que no tiene o que están alejados de la vida pública, cuando en realidad es todo lo contrario. Pancho Ugalde también se dedica a la música regional, ¿lo conoces?

Los inicios de Pancho Ugalde en la música

El talento viene de familia y prueba de ello es que los hermanos menores de Ana Bárbara, Francisco y Antero, lanzaron sus carreras con el dueto Los Elegidos.

En conjunto tuvieron éxitos como ‘Náufrago en mi cama’, ‘Fruta prohibida’ y ‘Cuando me vaya’.

En el 2014, probó suerte como empresario y abrió en Chicago un restaurante de quesadillas de guisados. En aquella ocasión comentó a las cámaras de El Gordo y La Flaca que Ana Bárbara tenía planes de visitar su local.





Pancho Ugalde y su hermana Ana Bárbara no se hablan desde hace años

No obstante, la relación entre Pancho Ugalde y su famosa hermana se quebró. Del tema, ambos evitan hablar frente a las cámaras.

En el 2021, Pancho Ugalde confesó en una entrevista que:

“No hay unos acuerdos entre nosotros, pero creo que son desacuerdos que quedan en familia. Sé del gran amor que Ana Bárbara me tiene, ella tiene del gran amor que le tengo”.



Sin detallar qué fue lo que causó su distanciamiento, el cantante aseguró que llevaban alrededor de 5 años sin cruzar palabra.





El hermano de Ana Bárbara busca darle un segundo aire a su carrera

Ese mismo año, Pancho Ugalde retomó su trayectoria musical con un tributo a Joan Sebastian: hizo 'covers' de canciones como 'Un vestido de besos' y 'Envidia’.

Sobre las comparaciones que ha llegado a tener con la ‘reina grupera’, el cantante dijo en entrevista con ‘El Heraldo de México’ que:

“A mí no me pesan y no me siento presionado. Al contrario, me siento orgulloso de mi hermana y su gran carrera, pero ahora me toca trabajar a mí para demostrar mis talentos y capacidades”.



¿Conocías al talentoso hermano de Ana Bárbara?