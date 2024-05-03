Alina Lozano y Jim anuncian, entre lágrimas, que no hubo embarazo: la actriz explica qué pasó

Video Jim Velásquez llora con Alina Lozano porque "no hay bebé": anuncian que nunca hubo embarazo

Alina Lozano y su esposo, Jim Velásquez, revelaron que ella no está embarazada, como dieron a conocer en días pasados.

Fue a inicios de abril cuando la pareja compartió en sus redes sociales que sus pruebas de embarazo caseras habían salido positivas.

PUBLICIDAD

Posteriormente, tras acudir a un laboratorio médico y confirmar el resultado, ellos publicaron imágenes en las que se podía apreciar la ecografía que le realizaron a la actriz.

Alina Lozano y Jim Velásquez no tendrán un bebé

A días de continuar entusiasmados hablando públicamente del tema, Alina Lozano y Jim Velásquez informaron, este 3 de mayo, que no serán papás.

“No perdimos el bebé. Nunca hubo bebé”, escribieron en un ‘post’ de sus plataformas digitales, junto con un emoji de corazón rojo roto.

En el video que también difundieron, mientras su marido la abrazaba y limpiaba sus lágrimas, la comediante fue más específica.

“En la ecografía no salió absolutamente nada, no hay bebé. Vuelvo y les aclaro: no perdimos el bebé, fue algo que no se dio”, sentenció.

La estrella de telenovelas como ‘Pedro, El Escamoso’, de 55 años, ahondó en lo que ocurrió para que ellos confirmaran que iban a ser padres.

“El proceso fue exitoso, el tema es que, según nos explicaba el doctor, hay falsos positivos y el nuestro fue un caso así”, dijo.

“Nos decía (el médico) que hay cosos como en el mío donde no solamente es que estén los óvulos, la ovodonación, como se llama esto que son los óvulos de una mujer joven que se implantan en la receptora, que en este caso soy yo”, agregó.

Acerca de la razón por la que las pruebas dieron positivo, Lozano puntualizó que le dieron “una hormona” y que “ese medicamento específicamente sí puede alterar” los resultados.

Asimismo, detalló que los diferentes especialistas que la atendieron sí le recomendaron que “esperaran un poco” para hacer público su presunto embarazo, pues les parecía “prematuro” anunciarlo.

PUBLICIDAD

Alina Lozano ya no quiere intentar quedar embarazada

Luego de explicar lo ocurrido, Alina Lozano dejó claro ya no quiere continuar con el proceso médico para lograr quedar embarazada.

“Podríamos seguir, como dice el médico, estamos a medio camino, pero yo no lo deseo, no hay dinero tampoco que aguante”, externó.

Jim Velásquez, aún conmovido, reaccionó a las palabras de su pareja: “Quiero decirle a Alina que hay muchas otras formas de tener un bebé, no sólo por la donación de óvulos y yo no me quiero dar por vencido”.

Después de que el ‘influencer’ le recordara que existe la adopción, la actriz le pidió que se calmaran, por lo que él se retiró, no apareciendo más en la grabación.