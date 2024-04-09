Alina Lozano confiesa cómo quedó “embarazada" de su novio 30 años menor teniendo menopausia

Video Alina Lozano responde a quienes le dicen “vieja ridícula” por anunciar “embarazo” con Jim Velásquez

Alina Lozano y Jim Velásquez sorprendieron al asegurar recientemente que se les “hizo el milagrito”, refiriéndose a su manifestado anhelo de convertirse en padres.

La noticia causó conmoción, pues la actriz tiene 55 años, recién cumplidos en enero, y supera al ‘influencer’ por 30.

Alina Lozano explica cómo quedó “embarazada”

A días de haber anunciado que tendrían un bebé, Alina Lozano reveló que ella y Jim Velásquez han sido objeto de críticas.

“Nos han dicho… nos creen brutos, bobos, que una mujer con menopausia no puede quedar embarazada”, dijo en un video publicado en su Instagram este 6 de abril junto a su esposo.

Debido a ello, la estrella de telenovelas como ‘Pedro, El Escamoso’ decidió explicar a los internautas “cómo fue el proceso” para que, aún con menopausia, “quedara embarazada”.

“¿Cómo les parece que sí (se puede)? De manera natural es muy difícil porque ya los óvulos no están”, dijo al inicio de su argumentación.

“Pero con donación de óvulos, reproducción asistida, (y) fertilización no es solamente que sea un poquito posible, es totalmente posible y millones de mujeres en el mundo lo hacen”, agregó.

La artista puntualizó que para recurrir a esos métodos “se requiere un ahorrito” de dinero, así como “paciencia” y “manejar el carrusel de emociones”.

“Es un proceso retador, pero aquí (nosotros) compartimos ya la última prueba (de embarazo), la tercera, que fue positiva”, sentenció.

Lozano confesó que aspira a que “todo (les) salga bien”: “Quiero motivar a todas las mujeres que desean ser mamás a esta edad y que no congelaron (sus óvulos)”.

Alina Lozano se defiende ante señalamientos

Además de contar la forma en la que quedó “embarazada”, Alina Lozano también le respondió a quiénes la han juzgado por su decisión de ser madre.

“Miren con esta ‘perla’ con la que me saludaron hoy: ‘Ash, vieja ridícula esta, disque va a tener un hijo. Vieja, qué ridiculez’”, relató en un clip colgado en sus historias.

“Lo compartí en un ‘en vivo’ porque lo que da este tipo de odio, o este tipo de señalamiento, son interesantes argumentos para hablarlo, ¿cierto?”, enunció.

“Y para hablar de cómo es el tema de ser mamá a cualquier edad y de la discriminación porque soy una mujer mayor”, añadió.

Lozano ha sido atacada desde que trascendió que mantenía una relación con Jim Velásquez, quien es más joven que ella. Sin embargo, en más de una ocasión ha defendido sus decisiones.