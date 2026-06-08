Alicia Villarreal

Alicia Villarreal reacciona ante versión de que su hija Melenie supuestamente está embarazada

A la cantante le preguntaron directamente si es verdad que su retoño está esperando a su primer bebé. La llamada ‘Güerita Consentida’ fue clara con sus palabras.

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Por:Univision
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Video ¿Hija de Alicia Villarreal está embarazada? Así reaccionan ambas ante los rumores 

Alicia Villarreal reaccionó a la posibilidad de que su hija, Melenie Carmona, esté embarazada, como se ha rumorado recientemente.

Fue la noche de este 6 de junio cuando la cantante fue cuestionada por la prensa mexicana acerca de las especulaciones de que la joven de 27 año estaría esperando a su primer bebé.

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“Pues yo estoy lista [para ser abuela], desde cuándo. Desde que me dijo, ‘Ya decidimos vivir juntos’, yo dije, ‘Bueno, ya, en cualquier momento’”, respondió, de acuerdo con un video de diario El Norte.

Aunque una reportera insistió al decirle que se dice que su retoño se encontraría en la ‘dulce espera’, la artista ni lo confirmó ni lo negó.

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“Pues, yo estoy lista para ser abuelita”, se limitó a recalcar.

¿Arturo Carmona confirmó que su hija será mamá?

Por su parte, la comunicadora Elisa Beristain difundió un video en su cuenta de Instagram del momento en el que, asegura, supuestamente Arturo Carmona dio la noticia de que Melenie será madre en plena función de teatro.

En el clip, se puede observar al actor sobre el escenario, en la puesta de escena ‘Perfume de Gardenia’, mientras el público le aplaude.

“Acaba de dar una primicia, que va a ser abuelo. Melenie, embarazada”, se escucha a la periodista decir en la grabación.

“Gracias por compartir conmigo esto tan importante en mi vida”, dijo el exfutbolista a la audiencia, visiblemente emocionado.

¿Qué se sabe sobre el supuesto embarazo de Melenie Carmona?

Al momento, oficialmente ni Alicia Villarreal, ni Melenie ni Arturo Carmona han brindado una declaración sobre la presunta próxima llegada de una criaturita a su familia.

Sin embargo, la creadora de contenido sobre temas del espectáculo, ‘Chamonic’, indicó en un ‘post’ de su perfil en la mencionada red social, que la artista incipiente “tiene pocas semanas de embarazo”.

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“Me comentan que Alicia está muy contenta y su papá, Arturo Carmona, también. Que Melenie se está cuidando mucho y están muy ilusionados por este embarazo”, explicó.

“Que obvio tiene miedo como todas las que van a ser mamás primerizas, pero ella está tranquila está bien con el apoyo de sus papás y de toda su familia”, concluyó.

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