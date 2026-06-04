Alicia Villarreal

Alicia Villarreal y su novio Cibad Hernández seguirían juntos y "planeando cosas para el futuro"

Luego de que se desataran rumores de una ruptura, reportan que la pareja continúa "feliz" y con planes a futuro. Además, Cibad Hernández habría mostrado pruebas de que siguen juntos.

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Video ¿Alicia Villarreal y Cibad reaparecen juntos en medio de rumores de rompimiento?

Alicia Villarreal y Cibad Hernández seguirían juntos, según reportó el periodista Gustavo Adolfo Infante, luego que su compañera de programa Ana María Alvarado, dijera en el matutino ‘Sale el Sol’ que su romance había llegado a su fin.

"Fuentes cercanas a Alicia Villarreal y a Cibad Hernández comparten que la pareja y terminó su relación", informó la mañana del 3 de junio. Según el informante, "la pareja decidió terminar la relación porque ha arrastrado varios problemitas y ya no fue posible dar solución", añadió.

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Alicia Villarreal y Cibad Hernández seguirían juntos

Horas más tarde, Gustavo Adolfo Infante desmintió la información y reportó que la cantante y el ‘influencer’ seguían juntos.

“Me puse en contacto con gente muy cercana, gente que trabaja con Alicia Villarreal (…) ¿Cuál es la realidad? Es que no, por lo menos hasta anoche (2 de junio) seguían juntos, felices, vivitos, coleando y planeando cosas para el futuro”, contó el periodista mexicano.

Por la tarde del 3 de junio, Cibad Hernández compartió una historia de Instagram en donde una mujer lo interrumpe y, aparentemente, es Alicia Villarreal, confirmando de esta forma que su romance continúa.

Alicia Villarreal comenzaron su romance en agosto de 2025 y desde entonces han enfrentado diversos rumores de ruptura, así como polémicas por la postura de los hijos de la cantante sobre su relación.

Además, el ‘influencer’ reposteó un video en donde Villarreal le dice que “lo ama mucho”.

Cibad Hernández reposteó el mensaje que Alicia Villarreal le habría dedicado.
Cibad Hernández reposteó el mensaje que Alicia Villarreal le habría dedicado.
Imagen Cibad Hernández/Instagram
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