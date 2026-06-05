Alicia Villarreal Alicia Villarreal rompe el silencio tras rumores de ruptura y “tensión” con Cibad Hernández La cantante habló claramente de las especulaciones en torno a su noviazgo con el ‘influencer’. En días pasados, se afirmó que habían puesto punto final a su romance.



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Video Cibad Hernández hace sorpresiva confesión sobre su relación con Alicia Villarreal: “Estamos casados”

Alicia Villarreal fue tajante al hablar de su relación con Cibad Hernández luego de que se rumorara que habían terminado y que atravesarían por problemas.

La tarde de este 4 de junio, la cantante brindó una conferencia de prensa, junto a Lucía Méndez y Laura León para promover su show musical, y ahí fue cuestionada por la prensa al respecto de las especulaciones.

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“De verdad, todo está bien. No hay… no sé ni por qué se les ocurre este tipo de cosas”, dijo, según declaraciones presentadas por ‘Sale el sol’.

La intérprete de ‘Te quedó grande la yegua’ aseveró que el creador de contenido la “estuvo acompañando” a los ensayos de su espectáculo.

“Él hace muchas cosas también de su trabajo. No siempre andamos juntos. Quizá, no sé, me vieron en algún lugar, porque anduve hace unos días con dos de mis hijos”, explicó igualmente.

Cibad Hernández desmintió ruptura con Alicia Villarreal

Previamente, Cibad Hernández desmintió, en un audio que le envió a Paola Gutiérrez, de Despierta América, que su idilio con Alicia Villarreal hubiera llegado al fin.

“Todo bien, todo tranquilo. Estamos muy contentos”, afirmó. “Nuestra relación está mejor que nunca, está más consolidada, cada quien trabajando”.

Incluso, en entrevista con Adriana Gallardo para ¡Siéntese Quien Pueda!, el ‘influencer’ destapó que ambos usan anillos que simbolizan su unión.

“Y estamos casados en el corazón. Tenemos un gran compromiso ella y yo, y ese lo estamos formando todos los días con responsabilidad”, declaró.

¿Alicia Villarreal y Cibad Hernández atraviesan roces?

Fue la periodista Ana María Alvarado quien, el 3 de junio, reportó que presuntamente Alicia Villarreal y Cibad Hernández estaban separados.

Ella puntualizó que, según “fuentes cercanas” al dúo, ellos habrían tomado esa decisión “porque han arrastrado varios problemitas y ya no fue posible dar solución”.

Este jueves, Álex Rodríguez, presentador del vespertino de Univision, aseveró que ‘La Güerita Consentida’ y el conferencista seguían juntos. Sin embargo, comentó que, debido a un par de allegados, tendrían roces.

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“Por el lado de Cibad […] su exmujer ha estado filtrando durante las últimas semanas videos íntimos de él. Y eso ha generado una tensión [con] Alicia”, señaló.