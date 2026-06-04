Alicia Villarreal Alicia Villarreal y Cibad Hernández siguen juntos, pero atravesarían “tensión” por culpa de dos mujeres El creador de contenidos aseguró que su relación con la cantante está “mejor que nunca”, descreditando así los rumores de que habían terminado. Pero, Álex Rodríguez destapó que la pareja tendría “fricción” a causa de personas muy cercanas.



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Video Novio de Alicia Villarreal rompe el silencio sobre su supuesta separación: ¿terminaron?

El ‘influencer’ Cibad Hernández echó por ‘la borda’ las especulaciones de que habría terminado con Alicia Villarreal y, además, aseguró que su romance se encuentra estable.

“Todo bien, todo tranquilo. Estamos muy contentos”, afirmó en un audio que le envió a la presentadora de Despierta América, Paola Gutiérrez.

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“Nuestra relación está mejor que nunca, está más consolidada, cada quien trabajando”, explicó de igual manera.

Alicia Villarreal y Cibad Hernández tendrían “tensión” por culpa de dos mujeres

Si bien, el periodista Álex Rodríguez secundó a Cibad Hernández, afirmando que este y Alicia Villarreal “continúan” siendo pareja, sorprendió al asegurar que ellos atravesarían por un altibajo.

“Han pasado cosas durante las últimas semanas”, afirmó el comunicador durante la emisión de ¡Siéntese Quien Pueda!, este jueves.

El español destapó que detrás de las complicaciones entre el creador de contenido y la cantante estarían dos personas que forman parte de sus vidas.

“Por el lado de Cibad, algunos de ustedes seguramente lo habrán visto, su exmujer ha estado filtrando durante las últimas semanas videos íntimos de él”, compartió.

“Y eso ha generado una tensión, de Cibad con Alicia Villarreal, que es terrible”, aseveró, detallando que él incluso estaría pidiendo asesoría legal “para demandar” a la responsable del ultraje a su privacidad.

Rodríguez apuntó que, por el lado de Alicia, “hay una mujer que es familia directa, directa, directa, que también le estaría poniendo las cosas complicadas a la pareja”.

“Entonces, son personas que se están metiendo ahí entre la pareja, que están generando mucha fricción, pero, de momento, la pareja sólida, se aman, se quieren. No están separados”, concluyó.

¿Cibad Hernández se casará con Alicia Villarreal?

En entrevista con Adriana Gallardo, Cibad Hernández fue claro al expresar si tiene planes próximos para contraer matrimonio con Alicia Villarreal.

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Ante la pregunta expresa de “¿el anillo para cuándo?”, el conferencista respondió: “¡Híjole! Pues no sabemos”.

No obstante, reveló que ambos portan anillos “de compromiso” con su romance: “Y estamos casados en el corazón. Tenemos un gran compromiso ella y yo, y ese lo estamos formando todos los días con responsabilidad”.