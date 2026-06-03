Alicia Villareal Alicia Villarreal y Cibad Hernández habrían terminado su noviazgo, reportan De acuerdo con información de la periodista Ana María Alvarado, Alicia Villarreal y Cibad Hernández habrían terminado su romance tras nueve meses de relación.



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Alicia Villarreal y Cibad Hernández habrían terminado su relación, después de nueve meses juntos, reportó la periodista Ana María Alvarado.

"Fuentes cercanas a Alicia Villarreal y a Cibad Hernández comparten que la pareja y terminó su relación", informó la mañana del 3 de junio en la emisión de 'Sale el Sol'.

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Según el informante, "la pareja decidió terminar la relación porque ha arrastrado varios problemitas y ya no fue posible dar solución", añadió la periodista mexicana.

Sin embargo, hasta el cierre de esta nota ni Alicia Villarreal ni Cibad Hernández han confirmado la información.

La historia de amor de Alicia Villarreal y Cibad Hernández

La mediática pareja habría iniciado su romance en agosto de 2025, en medio del conflicto legal que la cantante tiene con su exesposo Cruz Martínez, a quien denunció por presunta violencia.

La cantante y el 'influencer' enfrentaron polémicas por el presunto alejamiento de Alicia con sus hijos. Incluso, hace unos meses Melenie Carmona confesó que no apoyaba la relación.