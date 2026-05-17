Alicia Villarreal

Alicia Villarreal es criticada por cantar con Lucía Méndez y la actriz estalla: "No es necesidad"

Lucía Méndez no se quedó callada y alzó la voz ante quienes criticaron que Alicia Villarreal cantara junto a ella y otros artistas en un concierto en México al punto en que algunos dicen que los duetos los hizo por "necesidad".

Ve a Lucía Méndez en Cómplices aquí en ViX

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Por:Sergio Humberto Navarro
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Lucía Méndez estalló ante las críticas que en las últimas horas ha recibido su colega Alicia Villarreal luego de que 'La Güerita Consentida' apareciera cantando junto a la también actriz y otros artistas.

La estrella de El Extraño Retorno de Diana Salazar, que puedes ver aquí en ViX, no se quedó callada y así defendió a la cantante.

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Lucía Méndez y Alicia Villarreal cantan juntas

Este 14 de mayo, Alicia Villarreal llegó al Auditorio Nacional de la Ciudad de México para un concierto de su gira 'Bendita locura' en donde hizo duetos con algunos invitados sorpresa como Lupillo Rivera y Lila Downs.

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Una de las apariciones que pocos esperaban fue la de Lucía Méndez, con quien interpretó 'Culpable o inocente', un tema que estrenaron en marzo pasado.

"Es un gran honor tener a la reina de la música", expresó Alicia Villarreal viendo a su invitada, según una reseña del diario mexicano El Universal.

Sin embargo, al parecer el hecho de que la cantante de regional mexicano cantara al lado de la actriz y el resto de sus invitados no fue del agrado de todos y provocó algunas críticas tanto en redes como en ciertos medios.

Lucía Méndez responde a señalamientos

Ante los dichos que desataron la presentación de Alicia Villarreal, Lucía Méndez reaccionó con un fuerte mensaje que escribió el productor Hugo Mejuto y que la artista replicó en Instagram este 16 de mayo.

" Ninguna grande estrella necesita cantar con nadie para demostrar quién es, y mucho menos Alicia Villarreal", escribió Mejuto en el mensaje que Lucía Méndez también reprodujo desde su propia cuenta.

Este es el mensaje con el que Lucía Méndez defendió a Alicia Villarreal luego de que la cantante apareciera cantando con ella y otros artistas. Originalmente, el escrito fue publicado por el productor Hugo Mejuto y después replicado por la actriz.
Este es el mensaje con el que Lucía Méndez defendió a Alicia Villarreal luego de que la cantante apareciera cantando con ella y otros artistas. Originalmente, el escrito fue publicado por el productor Hugo Mejuto y después replicado por la actriz.
Imagen Lucía Méndez/Instagram


" Compartir escenario no es necesidad. Es grandeza, respeto a otras carreras", continuó, "si de verdad dicen respetarla, entonces también respeten sus decisiones".

"Alicia es una mujer inteligente, libre y perfectamente capaz de decidir qué proyectos sumar a su vida y a su historia", alegó el productor sobre la cantante luego de aparecer al lado de Lucía Méndez y el resto de sus invitados.

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Alicia Villarreal no reaccionó de manera inmediata a lo publicado por Lucía Méndez y Hugo Mejuto.

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