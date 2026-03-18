Alicia Villarreal

Alicia Villarreal y Cruz Martínez: piden prisión preventiva y prueba toxicológica para el cantante

Gerardo Rincón, defensor de la cantante, reveló que se movió hasta mayo la comparecencia que estaba programada para este 18 de marzo. El letrado acusó a la defensa del músico habría “cancelado” la cita.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
add
Síguenos en Google
Video Alicia Villarreal enfrenta a su ex Cruz Martínez tras decir que le preocupa la salud mental de ella

La comparecencia que se realizaría este miércoles 18 de marzo por el caso legal que Alicia Villarreal entabló en contra de su ex, Cruz Martínez, fue pospuesta.

Así lo dio a conocer el abogado de la cantante, Gerardo Rincón, quien, además, realizó señalamientos hacia el fundador de los Kumbia Kings y sus defensores.

PUBLICIDAD

“Están cancelando la audiencia de hoy y la pasan hasta mayo para darle margen al señor para que haga cosas por allá”, dijo en entrevista para Info 7.

“Estamos inconformes con este procedimiento. Ya estamos preparando ahorita el escrito”, aseveró al respecto.

Más sobre Alicia Villarreal

¡La defiende de Niurka!: Arturo Carmona reacciona a dichos de la cubana contra su hija Melenie
0:56

¡La defiende de Niurka!: Arturo Carmona reacciona a dichos de la cubana contra su hija Melenie

Univision Famosos
Niurka manda fuerte mensaje a hija de Alicia Villarreal por no apoyar su noviazgo: “No te tiene que gustar”
0:55

Niurka manda fuerte mensaje a hija de Alicia Villarreal por no apoyar su noviazgo: “No te tiene que gustar”

Univision Famosos
¿Con quién viven los hijos de Alicia Villarreal tras separación de Cruz Martínez? Por fin lo aclaran
1:02

¿Con quién viven los hijos de Alicia Villarreal tras separación de Cruz Martínez? Por fin lo aclaran

Univision Famosos
Alicia Villarreal metida en otro lío: ¡ahora le embargan bienes!
0:55

Alicia Villarreal metida en otro lío: ¡ahora le embargan bienes!

Univision Famosos
Alicia Villarreal enfrenta a su ex Cruz Martínez tras decir que le preocupa la salud mental de ella
0:55

Alicia Villarreal enfrenta a su ex Cruz Martínez tras decir que le preocupa la salud mental de ella

Univision Famosos
Alicia Villarreal reacciona a supuesto mensaje de uno de sus hijos: “Me está hartando”
0:54

Alicia Villarreal reacciona a supuesto mensaje de uno de sus hijos: “Me está hartando”

Univision Famosos
Captan a los hijos de Alicia Villarreal con su ex tras separación: así lucen ahora
0:59

Captan a los hijos de Alicia Villarreal con su ex tras separación: así lucen ahora

Univision Famosos
Hija de Alicia Villarreal confiesa cómo le va “viviendo fuera de su casa” tras criticar a su mamá
1:00

Hija de Alicia Villarreal confiesa cómo le va “viviendo fuera de su casa” tras criticar a su mamá

Univision Famosos
¿Golpe para Alicia Villarreal? Cruz Martínez y sus hijos pasaron Nochebuena con su ex Arturo Carmona
0:59

¿Golpe para Alicia Villarreal? Cruz Martínez y sus hijos pasaron Nochebuena con su ex Arturo Carmona

Univision Famosos
Ex de Alicia Villarreal dice estar preocupado por la “salud mental” de la cantante: esta sería la razón
2 mins

Ex de Alicia Villarreal dice estar preocupado por la “salud mental” de la cantante: esta sería la razón

Univision Famosos

Piden prisión preventiva para Cruz Martínez

Ahondando acerca de la situación, el abogado de Alicia Villarreal indicó que el aplazamiento de la citación se dio “casualmente después de solicitar la prueba toxicológica y psiquiátrica” para Martínez.

“Estamos solicitando que se le ponga al señor Cruz que se le ponga un abogado de oficio porque cómo es que la abogada anda cancelando las audiencias y la Fiscalía muy buena para hacerles caso, ¿verdad?”, dijo a N+.

“Estamos solicitando la prisión preventiva y ver por qué tiene tantos privilegios el señor, y por qué la Fiscalía no hizo en su momento lo respectivo referente a las investigaciones”, agregó.

En sus declaraciones, Gerardo Rincón dio a conocer que “hace un par de semanas” requirió que las autoridades le proporcionaran el dictamen de ambos exámenes.

“No lo acordaron porque según ya no había tiempo, pero eso es deber de la investigación de la Fiscalía”, expuso.

Al ser cuestionado sobre la razón por la que está pidiendo que se le efectúe el análisis para detectar drogas en el organismo, el letrado respondió: “Porque el señor consume sustancias”.

“No lo puedo decir [qué usa] porque eso me lo comentó directamente la familia, entre ellos Alicia”, agregó para clarificar.

PUBLICIDAD

Alicia Villarreal “tiene miedo” de Cruz Martínez

En esta misma oportunidad, Gerardo Rincón aseveró que su clienta siente temor de Cruz Martínez, con quien comparte a sus hijos Cruz y Estefano.

“Ha sido agredida, Alicia. Le tiene miedo a la persona”, sentenció. “No sé cómo la Fiscalía procedió en cuanto a poner solamente violencia familiar. ¿Qué querían? ¿Que trajeras a la persona ahorcada, muerta, acuchillada?”.

Relacionados:
Alicia VillarrealCruz MartínezPolémicas de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Un hombre por semana
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Polen
Gratis
Tráiler: Chiquis: Sin filtro (Temporada 2)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX