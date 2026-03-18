Alicia Villarreal Alicia Villarreal y Cruz Martínez: piden prisión preventiva y prueba toxicológica para el cantante Gerardo Rincón, defensor de la cantante, reveló que se movió hasta mayo la comparecencia que estaba programada para este 18 de marzo. El letrado acusó a la defensa del músico habría “cancelado” la cita.



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Video Alicia Villarreal enfrenta a su ex Cruz Martínez tras decir que le preocupa la salud mental de ella

La comparecencia que se realizaría este miércoles 18 de marzo por el caso legal que Alicia Villarreal entabló en contra de su ex, Cruz Martínez, fue pospuesta.

Así lo dio a conocer el abogado de la cantante, Gerardo Rincón, quien, además, realizó señalamientos hacia el fundador de los Kumbia Kings y sus defensores.

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“Están cancelando la audiencia de hoy y la pasan hasta mayo para darle margen al señor para que haga cosas por allá”, dijo en entrevista para Info 7.

“Estamos inconformes con este procedimiento. Ya estamos preparando ahorita el escrito”, aseveró al respecto.

Piden prisión preventiva para Cruz Martínez

Ahondando acerca de la situación, el abogado de Alicia Villarreal indicó que el aplazamiento de la citación se dio “casualmente después de solicitar la prueba toxicológica y psiquiátrica” para Martínez.

“Estamos solicitando que se le ponga al señor Cruz que se le ponga un abogado de oficio porque cómo es que la abogada anda cancelando las audiencias y la Fiscalía muy buena para hacerles caso, ¿verdad?”, dijo a N+.

“Estamos solicitando la prisión preventiva y ver por qué tiene tantos privilegios el señor, y por qué la Fiscalía no hizo en su momento lo respectivo referente a las investigaciones”, agregó.

En sus declaraciones, Gerardo Rincón dio a conocer que “hace un par de semanas” requirió que las autoridades le proporcionaran el dictamen de ambos exámenes.

“No lo acordaron porque según ya no había tiempo, pero eso es deber de la investigación de la Fiscalía”, expuso.

Al ser cuestionado sobre la razón por la que está pidiendo que se le efectúe el análisis para detectar drogas en el organismo, el letrado respondió: “Porque el señor consume sustancias”.

“No lo puedo decir [qué usa] porque eso me lo comentó directamente la familia, entre ellos Alicia”, agregó para clarificar.

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Alicia Villarreal “tiene miedo” de Cruz Martínez

En esta misma oportunidad, Gerardo Rincón aseveró que su clienta siente temor de Cruz Martínez, con quien comparte a sus hijos Cruz y Estefano.