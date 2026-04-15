Alicia Villarreal Alicia Villarreal es captada “visiblemente afectada” tras revés en proceso legal contra Cruz Martínez La cantante acusó falta de “imparcialidad” en el proceso legal que enfrenta contra Cruz Martínez desde “hace más de un año”. El líder de los Kumbia Kings fue vinculado a proceso por el presunto delito de violencia familiar en agravio a Alicia Villarreal en noviembre del año pasado.



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Video Cruz Martínez de nuevo falta a audiencia contra Alicia Villarreal, ¿qué dicen las cartas?

Alicia Villarreal fue captada “visiblemente afectada” tras sufrir revés en proceso legal contra su exesposo, Cruz Martínez.

El martes 14 de abril, la cantante acudió al Palacio de Justicia de Monterrey, Nuevo León, en compañía de su novio Cibad Hernández. A finales de marzo pasado, la Fiscalía había citado a ambas partes a una sesión de “modificación o revisión de la medida cautelar”, luego de que el líder de los Kumbia Kings incumpliera a las condiciones que le fueron impuestas para llevar su proceso en libertad.

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A su salida del inmueble, la intérprete de ‘Te quedó grande la yegua’ acusó falta de “imparcialidad” en su caso. Incluso, cuestionó la decisión del juez.

“Aquí estoy en una audiencia más. El juez no fue imparcial. Yo solo les recuerdo que hace más de un año estuvo en riesgo mi vida y he estado siguiendo el proceso”, dijo a Televisa Espectáculos.

“Estoy firme en lo que empecé hace más de un año. Realmente confío en las leyes para que hagan lo pertinente”, subrayó.

Al respecto, los abogados de Alicia Villarreal sostuvieron que a pesar de que la audiencia tenía como fin revisar las medidas cautelares, el juez a cargo no había modificado nada.

“Las medidas cautelares quedaron exactamente igual. El juez no modificó nada a pesar de que el señor Cruz incumplió ya con las que se le habían puesto. Al señor Cruz se le impusieron, en su momento, medidas cautelares más leves, es decir, las más simples de cumplir, aun así, él no está interesado en someterse a la autoridad”.

“Se le hizo del conocimiento a la autoridad judicial, pero la autoridad judicial pues dijo que por un tema humano, de un sentido humano, que no consideraban necesario modificar esta medida”, concluyó.

De acuerdo con el mismo medio, “Cruz Martínez estuvo presente” en la audiencia “por medio de un zoom” y más tarde, llamó la atención al publicar el siguiente texto: “Una vez más quedó demostrado hoy que siempre he respetado a las autoridades y sus procesos”.

“Seguiremos adelante y acercándonos a la verdad. ¡Dios es grande!”, concluyó.

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