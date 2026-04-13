Melenie Carmona ¿Alicia Villarreal no felicitó a su hija en su cumpleaños?: Cruz Martínez sí le dejó un mensaje Melenie Carmona compartió fotografías de su celebración y recibió una misiva de su expadrastro, pero no de su famosa mamá, con la que, previamente, reveló estar distanciada debido a su noviazgo con Cibad Hernández.



Video Hija de Alicia Villarreal responde a quien le pregunta “por qué hace tanto drama por su mamá”

Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal, llegó a los 27 años el pasado 10 de abril, por lo que hace unas horas subió a Instagram fotografías de la celebración que tuvo al lado de su novio.

En las imágenes, se le puede ver con varios pasteles y donas, en los cuales sopló las velitas, así como abrazada de su pareja, del que no ha revelado la identidad hasta el momento.

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“The bday post [la publicación de cumpleaños]”, escribió para acompañar las postales, que también incluyeron una ‘selfie’ con un gran arreglo de rosas.

¿Alicia Villarreal ignoró a su hija en su cumpleaños?

En la sección de comentarios, uno de los primeros en reaccionar fue Arturo Carmona, papá de Melenie, quien le dedicó unas palabras.

“¡Te amo, princesa hermosa! Orgulloso de ti, mi amor”, le escribió, agregando dos emojis de corazones rojos.

El expadrastro de la joven, Cruz Martínez, igualmente le expresó sus buenos deseos: “¡Que el de arriba te bendiga con muchos, muchos más, niña!”.

Quien, hasta ahora, no aparecido es Alicia Villarreal. En su propio perfil de la red social ella tampoco colgó alguna misiva para su primogénita, a diferencia de su ex.

Cruz Martínez y Arturo Carmona felicitaron a Melenie Carmona. Imagen Melenie Carmona/Instagram

Previamente, el actor colgó en su ‘feed’ un texto en el que afirmó estar maravillado “de la mujer” en la que su retoño se ha convertido.

“Naciste tú y cambiaste mi vida haciéndome el papá más feliz y orgulloso del mundo”, sentenció. “Tú, mi regalo divino”.

En los días recientes, la intérprete de ‘Insensible a ti’ presumió en la plataforma digital estar de viaje por Europa con Cibad Hernández, con el que mantiene una relación amorosa.

Hija de Alicia Villarreal reveló que estaban distanciadas

En diciembre, Melenie Carmona dio a conocer que no se encontraba cercana a Alicia Villarreal por el romance que ella inició con Cibad Hernández.

“Si ella quiere tener un apoyo emocional pues que lo tenga, pero no significa que yo lo voy a tener que estar solapando o aguantando o aplaudiéndole cosas que yo no estoy de acuerdo”, enunció en un ‘en vivo’.

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“Por eso la dejé de seguir, por eso estamos un poco distanciadas, porque yo no quiero ir a mi casa y desayunar como si nada, yo no quiero convivir con estas personas, no estoy lista”, confesó.