Alex Rodriguez rompió el silencio sobre la boda de JLo y Ben: le preguntaron si le molestó

Jennifer Lopez se ha casado en 4 ocasiones, pero ha estado comprometida más. Una de ellas fue en el 2019, cuando recibió un anillo por parte del ex beisbolista Alex Rodriguez, no obstante, la pareja nunca llegó al altar.

Tres años después, la actriz de ‘Experta en bodas’ (película que puedes ver gratis en ViX) dio el “sí, acepto”, pero a otro hombre, a Ben Affleck.

Al respecto, A-Rod se sinceró por primera vez.

Alex Rodriguez habló por primera vez del matrimonio de Jennifer Lopez y Ben Affleck

A finales de septiembre, el ex beisbolista fue entrevistado en el programa ‘Who’s Talking to Chris Wallace?’ sobre múltiples aspectos de su vida. Uno de ellos, sobre la relación que tuvo con la estrella de ‘Ciudad en silencio’ (película que puedes ver gratis en ViX).

La pregunta del presentador fue:

“Honestamente, ¿te molesta que, tan solo a días de que terminaron, ella regresó a ver a Ben Affleck y terminó casándose con él y no contigo?”.



A lo que Alex Rodriguez respondió:

“Antes que nada, quiero decir que me alegra saber que nunca seré un candidato presidencial, porque me machacarías (con tus preguntas). Con Jennifer, mira, fue una buena experiencia. Le deseo a ella y a sus hijos, que son inteligentes, hermosos y maravillosos… les deseo lo mejor. Eso es todo”.



Previamente y sin relación alguna con JLo, A-Rod fue cuestionado si se considera un “buen material para esposo”. Al respecto, comenzó por explicar:

“Creo que cuando miras mi vida, tenía 15 años cuando Sports Illustrated me nombró uno de los mejores jugadores del país, en ese entonces, era Alex Rodriguez y, luego, en algún momento del camino, a mis 24 años obtuve un contrato de 250 millones de dólares y perdí un poco mi camino, me convertí en A-Rod, así que en mis veintes, treintas, quizá no estaba en mi mejor (momento)”.



Sin embargo, aseguró:

“Creo que seré una gran pareja o esposo o padre después de mi suspensión, gracia a las lecciones que aprendí de mis mayores errores”.

Alex Rodriguez y Jennifer Lopez estuvieron comprometidos antes de su relación con Ben Affleck

Hay que recordar que el romance entre JLo y el deportista nació en el 2017. En abril de ese año, tan solo un par de meses después de que surgieran los primeros rumores de la pareja, la cantante compartió fotos junto a él en su cuenta de Instagram.

La Met Gala de ese año, además, fue el escenario perfecto para su primera aparición oficial como pareja.

En abril del 2019, la pareja se comprometió en un viaje a las Bahamas que quedó ampliamente documentado en las redes sociales de cada uno.



Sin embargo, sus planes de llegar al altar se vieron frustrados por la pandemia del coronavirus.

A pesar de que a lo largo del 2020, tanto Jennifer Lopez como A-Rod aseguraron que aún tenían planes de casarse, todo cambió para abril del 2021, cuando anunciaron públicamente su separación.

En junio del 2021, ‘La Diva del Bronx’ hizo pública su relación con Ben Affleck y en el verano del 2022, se casó con él en dos ocasiones.