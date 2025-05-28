Famosos

Detienen a productor por supuesta explotación y trata de personas: lo que se sabe

La Fiscalía General de Justicia de Jalisco informó este 28 de mayo sobre la detención del productor de contenido para adultos, Alex Marín, quien es señalado de atacar a una joven de 16 años.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video ‘Diddy’ exigía a Cassie Ventura ocultar sus raíces: no quería que se viera “demasiado mexicana”

Este miércoles 28 de mayo, la Fiscalía General de Justicia de Jalisco dio a conocer la detención de Alex Marín, productor de contenido para adultos, por el supuesto delito de trata de personas y explotación sexual contra una menor de 16 años.

De acuerdo con las autoridades mexicanas, “la orden de aprehensión fue cumplimentada en Puerto Vallarta”, México. El productor está acusado de “explotar sexualmente a una menor, ganarse su confianza, manipularla y difundir imágenes” de ella.

“Se logró acreditar que el hombre se ganó la confianza de la víctima y comenzaron a sostener relaciones sexuales de forma ocasional, además de ofrecerla a otras personas a cambio de dinero, hasta que en un encuentro Alejandro ‘N’ la convenció de que participaran otras personas y que además todo fuera grabado en video”, señala la Fiscalía del Estado en un comunicado, en el que también subrayaron que “el material videográfico fue subido a sitios de Internet de contenido” para adultos.

“Familiares de la víctima se enteraron de lo que había ocurrido y denunciaron los hechos ante la Fiscalía de Jalisco”, destacaron las autoridades.

El productor Alex Marín fue detenido este 28 de mayo.
El productor Alex Marín fue detenido este 28 de mayo.
Imagen Fiscalía de Jalisco / X


La situación legal de Alex Martín será definida por las autoridades mexicanas en las próximas horas.

¿Quién es Alex Marín?

Alex Marín es un productor y creador de contenido de cine para adultos de 30 años. Su estilo de vida ha sido objeto de atención y debate en redes sociales, donde ha expuesto sus relaciones poliamorosas.

En enero de 2025, el autoproclamado “rey del cine para adultos” lanzó su propio reality show bajo el nombre ‘Mansión Marín’. Según Marín, el propósito del show es que pueda conseguir siete novias.

Entre las controversias más sonadas de Marín se encuentra un video en el que se grabó teniendo intimidad en el Cañón del Sumidero. El parque, considerado como un área natural protegida, está localizado en Chiapas, México.


