Alessandra Rosaldo revela qué le dijo a Derbez tras polémica con Selena Gómez, ¿lo regañó?

Video Esto fue lo que Eugenio Derbez criticó sobre Selena Gómez: se desata intercambio de fuertes mensajes

Alessandra Rosaldo reaccionó a los comentarios negativos que Eugenio Derbez realizó en contra de Selena Gómez por su actuación en la premiada película ‘Buscando a Emilia Pérez’.

La cantante lamentó el “error” que su esposo cometió al expresar su opinión de manera pública en el podcast ‘Hablemos de cine con...’ Gaby Meza, donde catalogó la actuación de Selena Gómez como “indefendible”.

PUBLICIDAD

“¡Qué necesidad!”, expresó Alessandra Rosaldo en El Gordo y La Flaca este 18 de diciembre.

“No es la primera vez que se ve envuelto de una controversia. Ya como familia lo sabemos manejar, yo he tenido que aprender sobre la marcha. En esta ocasión hizo sus comentarios y se dio cuenta que cometió un error”, agregó.

Sobre las disculpas públicas que Eugenio Derbez ofreció a Selena Gómez luego de la controversia, Alessandra dijo desconocer si su esposo intentó contactarla directamente, ya que en ese momento no estaban juntos.

“No sé si trató de llamarla la verdad, te mentiría, no estábamos juntos en ese momento él y yo. Está filmando, no sé, no creo, me lo hubiera dicho", subrayó.

¿Qué le dijo Alessandra Rosalgo a Eugenio Derbez tras controversia con Selena Gómez?

Por último, la vocalista de Sentidos Opuesto ventiló si regañó a Eugenio Derbez por sus comentarios negativos hacia Selena Gómez, así como en el pasado lo hizo cuando hablaba de Victoria Ruffo.

“Yo como esposa trato de estar con él, de apoyarlo. Cuando están en un mal momento lo peor que podemos hacer todavía tirarlo más, e ntonces traté de calmarlo, de apoyarlo y decir: ‘tranquilo, esto tiene solución y juntos vamos a salir de esta’”, sentenció.