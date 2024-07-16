Alejandro Fernández inicia nueva relación, pero no es lo que esperábamos (tiene bigote y mucho pelo)

Video Alejandro Fernández causa polémica por lo que pasó con sus ajustados pantalones de cuero: video

La familia de Alejandro Fernández crece. Este 16 de julio, el cantante sorprendió al presentar al nuevo integrante de su familia, que para sorpresa de muchos, tiene bigote y mucho pelo.

A través de su cuenta de Instagram ‘El Potrillo’ compartió su primera fotografía con ‘Cuarzo’, un pequeño gato blanco que, para sorpresa de él mismo, lo “conquistó”.

“Jamás había tenido una relación con un gato, pero definitivamente Cuarzo, me conquisto”, escribió junto al hashtag “competencia de miradas”.

'Cuarzo' es el nuevo integrante de la familia de Alejandro Fernández. Imagen Alejandro Fernández / Instagram

La nueva relación de Alejandro Fernández

Por años, Alejandro Fernández ha expresado públicamente su amor hacia los animales, específicamente por los caballos y por los perros.

En abril pasado, el intérprete de ‘Me dediqué a perderte’ presentó a “su nuevo cachorrito bebé”: un American Bully, mientras que semanas antes se dejó ver con un Xoloitzcuintle, un Komondor y el resto de su manada de perros.

Dado que Alejandro Fernández siempre se había caracterizado por estar rodeado de perritos, es que ahora él mismo admitió que se dio el tiempo de integrar a su familia a ‘Cuarzo’, su pequeño gato blanco de ojos verdes.

Kush, el perro blanco de Alejandro Fernández que es considerado un ser ancestral

En 2023, Alejandro Fernández fue blanco de críticas tras posar con Kush, un perro blanco de gran tamaño y pelaje denso que, supuestamente, no había recibido los tratos adecuados.

Lo cierto es que Kush es un perro de raza komondor y su pelaje se caracteriza por ser denso y acordonado como si tuviera rastas.

De acuerdo con American Kennel Club, organización estadounidense que se encarga del registro de perros con pedigrí, este can tiene así su pelaje para protegerse de elementos externos y la mordedura de depredadores.

Kush es un perro de raza komondor. Imagen Alejandro Fernández / Instagram