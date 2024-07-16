Alejandro Fernández

Alejandro Fernández inicia nueva relación, pero no es lo que esperábamos (tiene bigote y mucho pelo)

El cantante compartió fotografías de 'Cuarzo', el nuevo integrante de su familia, a quien presumió en sus redes sociales.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video Alejandro Fernández causa polémica por lo que pasó con sus ajustados pantalones de cuero: video

La familia de Alejandro Fernández crece. Este 16 de julio, el cantante sorprendió al presentar al nuevo integrante de su familia, que para sorpresa de muchos, tiene bigote y mucho pelo.

A través de su cuenta de Instagram ‘El Potrillo’ compartió su primera fotografía con ‘Cuarzo’, un pequeño gato blanco que, para sorpresa de él mismo, lo “conquistó”.

PUBLICIDAD

“Jamás había tenido una relación con un gato, pero definitivamente Cuarzo, me conquisto”, escribió junto al hashtag “competencia de miradas”.

'Cuarzo' es el nuevo integrante de la familia de Alejandro Fernández.
'Cuarzo' es el nuevo integrante de la familia de Alejandro Fernández.
Imagen Alejandro Fernández / Instagram

Más sobre Alejandro Fernández

Gerardo Ortiz ‘embarra’ a Alejandro Fernández en juicio contra Ángel del Villar: él reacciona
2 mins

Gerardo Ortiz ‘embarra’ a Alejandro Fernández en juicio contra Ángel del Villar: él reacciona

Univision Famosos
‘La Venenosa’ es llamada “resbalosa” por entrevista con cantante y así responde
0:52

‘La Venenosa’ es llamada “resbalosa” por entrevista con cantante y así responde

Univision Famosos
Nieta de 'Chente' Fernández reacciona así ante posible multa por error al cantar himno mexicano
2 mins

Nieta de 'Chente' Fernández reacciona así ante posible multa por error al cantar himno mexicano

Univision Famosos
Nieta de Alejandro Fernández es operada por padecimiento con el que nació: lo que se sabe
2 mins

Nieta de Alejandro Fernández es operada por padecimiento con el que nació: lo que se sabe

Univision Famosos
Nieta de ‘Chente’ Fernández rompe el silencio tras error al cantar himno mexicano en pelea del ‘Canelo’
1:01

Nieta de ‘Chente’ Fernández rompe el silencio tras error al cantar himno mexicano en pelea del ‘Canelo’

Univision Famosos
'Canelo' no se guarda nada ante error de nieta de ‘Chente’ Fernández al cantar himno mexicano
0:53

'Canelo' no se guarda nada ante error de nieta de ‘Chente’ Fernández al cantar himno mexicano

Univision Famosos
Nieta de 'Chente' Fernández enfrentaría esta multa por error en himno mexicano: ¿iría a prisión?
2 mins

Nieta de 'Chente' Fernández enfrentaría esta multa por error en himno mexicano: ¿iría a prisión?

Univision Famosos
Nieta de 'Chente' Fernández cambia letra a himno mexicano en pelea del 'Canelo': así fue el error
3 mins

Nieta de 'Chente' Fernández cambia letra a himno mexicano en pelea del 'Canelo': así fue el error

Univision Famosos
Alejandro Fernández causa polémica por lo que pasó con sus ajustados pantalones de cuero: video
0:59

Alejandro Fernández causa polémica por lo que pasó con sus ajustados pantalones de cuero: video

Univision Famosos
Alejandro Fernández causa revuelo por su aparente estado de ebriedad en pleno concierto
2:23

Alejandro Fernández causa revuelo por su aparente estado de ebriedad en pleno concierto

Univision Famosos

La nueva relación de Alejandro Fernández

Por años, Alejandro Fernández ha expresado públicamente su amor hacia los animales, específicamente por los caballos y por los perros.

En abril pasado, el intérprete de ‘Me dediqué a perderte’ presentó a “su nuevo cachorrito bebé”: un American Bully, mientras que semanas antes se dejó ver con un Xoloitzcuintle, un Komondor y el resto de su manada de perros.

Dado que Alejandro Fernández siempre se había caracterizado por estar rodeado de perritos, es que ahora él mismo admitió que se dio el tiempo de integrar a su familia a ‘Cuarzo’, su pequeño gato blanco de ojos verdes.

Kush, el perro blanco de Alejandro Fernández que es considerado un ser ancestral

En 2023, Alejandro Fernández fue blanco de críticas tras posar con Kush, un perro blanco de gran tamaño y pelaje denso que, supuestamente, no había recibido los tratos adecuados.

Lo cierto es que Kush es un perro de raza komondor y su pelaje se caracteriza por ser denso y acordonado como si tuviera rastas.

De acuerdo con American Kennel Club, organización estadounidense que se encarga del registro de perros con pedigrí, este can tiene así su pelaje para protegerse de elementos externos y la mordedura de depredadores.

Kush es un perro de raza komondor.
Kush es un perro de raza komondor.
Imagen Alejandro Fernández / Instagram


Esta misma organización relata que el komondor, según la cultura húngara, es considerado como un perro ancestral.

Relacionados:
Alejandro FernándezFamososPremios Juventud

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
LALOLA
Gratis
Radical
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD