Alejandra Espinoza aclara por qué bajó de peso y si está sana tras mostrar cómo se inyecta

"Gracias a Dios soy una persona que a mí no me afecta, entonces yo los dejo. Si te das cuenta yo dejo todos los comentarios, que vengan, que escriban. No me afecta porque yo sé la verdad. Uno tiene que ser coherente en su vida en general. Yo a mi hijo Matteo todo el tiempo le digo: 'No puedes permitir que la opinión o los comentarios de los demás te afecten'. No puedo permitir que los comentarios de la gente me hagan esclava", sentenció.