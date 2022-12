Alejandra Espinoza publica foto con rostro ensangrentado: fans se preguntan qué le pasó

En general, Alejandra Espinoza cautiva a sus seguidores de Instagram con fotos de sus increíbles looks, videos de sus momentos con su hijo Matteo y más vivencias de su día a día.

No obstante, en esta ocasión, la ex reina de belleza causó alarma en redes sociales al publicar una foto con el rostro ensangrentado.

Alejandra Espinoza alarma tras foto con el rostro ensangrentado



El 8 de diciembre de 2022, la protagonista de ‘Corazón Guerrero’ (que puedes ver en ViX+, el servicio de streaming premium de ViX) compartió un par de historias de Instagram sobre su actual estado de salud.

“Si les cuento lo que me pasó, no me lo van a creer… pero les pongo una foto”, escribió Alejandra en su primera ‘story’.



En su segundo contenido, la actriz posó ante la cámara con la boca ligeramente abierta y con un artefacto blanco que aprieta su nariz. No obstante, lo que causa alarma en esta foto es la sangre que presenta en los labios, mentón y nariz.



Desafortunadamente, la ganadora de Nuestra Belleza Latina no dio detalles sobre lo que ocasionó que sangrara del rostro.

No obstante, la usuaria de Instagram Chamonic, quien es seguida por varios famosos, entre ellos Alejandra Espinoza, fue quien dio detalles sobre el accidente que sufrió la presentadora de televisión.

De acuerdo con Chamonic, Alejandra presuntamente estaba jugando fútbol con su hijo Matteo, quien es un apasionado de este deporte.

Lamentablemente, en un momento en el que estaba corriendo no se dio cuenta que había un poste en su camino y chocó contra él. “Fue como de película de comedia, pero sí fue duro el golpazo”, escribió.



El golpe supuestamente fue tan fuerte que se desmayó. En la imagen que compartió Alejandra no es visible, pero con base en la explicación de Chamonic, la actriz de ‘Perfecto Anfitrión’ (que puedes ver en ViX+) se quebró un diente y se abrió el labio.

Con base en la foto de Alejandra, es probable que también le salió sangre de la nariz.



En redes sociales, cientos de internautas lamentaron el accidente de Espinoza y compartieron sus deseos para que se recupere pronto.

“Pobrecita Ale”; “Pobre que se mejore pronto”; “Pobrecita, qué dolor”; “Pobre, a veces suceden así de rápidos los accidentes”; “Mi Ale, pobrecita. Pronta recuperación”; “Recupérate pronto, preciosa” son algunos de los comentarios que le han dedicado a Alejandra.



Por el momento, aún queda esperar que Alejandra de detalles sobre lo sucedido. Con base en su interacción con sus seguidores en redes sociales, es probable que pronto comparta algún video sobre ello.

Y a ti, ¿te preocupó la imagen de Alejandra Espinoza? ¿Alguna vez te ha pasado algo similar?