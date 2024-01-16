Revelan la causa de la repentina muerte de Alec Musser, actor de 'Son Como Niños'

Video Salma Hayek abre su corazón y se despide de Alec Musser con desgarrador mensaje

La causa de muerte de Alec Musser, actor de la película 'Son Como Niños', fue dada a conocer por la Oficina Forense de San Diego la mañana de este 16 de enero.

De acuerdo con reportes de US Weekly, el histrión se quitó la vida a los 50 años.

" Murió por suicidio después de una aparente herida de bala autoinfligida", se detalla en el informe de la Oficina del Médico Forense del Condado de San Diego al que la revista habría tenido acceso.

También se especifica que el incidente se suscitó el sábado 13 de enero.

Fue su prometida Paige Press, quien confirmó la noticia del fallecimiento del actor en redes sociales: " RIP al amor de mi vida. Alec Musser, nunca dejaré de quererte. ¡Mi corazón está tan roto! Hoy es el peor día de mi vida, ¡éramos tan felices!", añadió.

Salma Hayek reacciona a la muerte de Alec Musser

Adam Sandler no tardó en darle el pésame a la familia del actor, con quien compartió créditos en el filme 'Son Como Niños'.

"Me encantaba este chico. No puedo creer que se haya ido. Un hombre maravilloso, divertido y bueno. Pensando en Alec Musser y su familia. Enviando todo mi amor. Un verdadero amor de persona", escribió en Instagram .

Por su parte, Salma Hayek también reaccionó a la muerte de su compañero, con quien también trabajó en dicha película, y compartió un fragmento de una de sus escenas.

"En memoria de Alec Musser. Era tan amable, profesional y absolutamente hilarante. Su pronta partida me rompe el corazón. Me siento tan bendecida de poder conocerle. Mis sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos por esta gran pérdida".

¿Quién era Alec Messer?

Alec Messer fue un actor y modelo estadounidense. Se le recuerda por su actuación en 'All my children' en donde apareció en 43 episodios hasta que salió del melodrama en 2007, según datos del Daily Mail.

También actuó al lado de Adam Sandler y Salma Hayek en 'Grown ups' ('Son como niños').