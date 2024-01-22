Devastada, exnovia de Alec Musser envía mensaje al actor tras revelarse la causa de su muerte

Video Salma Hayek abre su corazón y se despide de Alec Musser con desgarrador mensaje

Luego de que se diera a conocer que el actor Alec Musser, actor de la película ‘Son Como Niños’, se quitó la vida a los 50 años, su exnovia, Lacy Faddoul, reaccionó ante lo ocurrido.

“Murió por suicidio después de una aparente herida de bala autoinfligida”, se detalla en el informe de la Oficina del Médico Forense del Condado de San Diego, al que Us Weekly habría tenido acceso.

Exnovia de Alec Musser le rinde homenaje

Lacy Faddoul honró a Alec Musser, con el que mantuvo un romance durante tres años hasta 2014 y continuó una amistad, afirmando que la noticia de su deceso le resultó demoledora.

“Hablábamos mensualmente para comprobar la vida de cada uno. Esto ha sido devastador para mí, mi corazón está en un millón de pedazos”, dijo en un comunicado a medios como People y Daily Mail, el 19 de enero.

“Nos conocimos en La B’eurge en Del Mar (San Diego) en 2011. Él fue mi primer amor, quien se convirtió en mi amigo para siempre”, sentenció.

Reflexionando sobre el hecho de que el actor atentó contra sí mismo, ella escribió: “Nunca sabemos lo mal que lo está pasando alguien hasta que te enfrentas a la devastadora noticia de que se ha quitado la vida. Ahora está en paz”.

La celebridad, que participó en ‘The Bachelor’, contó que la última vez que lo vio al fue en diciembre, en su “casa de vacaciones en La Quinta, California”, donde jugaron “al tenis” y pasearon “en el carrito de golf”.

Recordándolo, ella expresó: “Alec nació con un par de esquís en una mano y una tabla de surf en la otra. Tenía un espíritu competitivo de la manera más jubilosa”.

“Estaba muy orgulloso de comer sano. Aunque era un monstruo de las galletas, siempre preparaba las mejores comidas saludables para compartir”, indicó.

Faddoul aseveró que nunca olvidará la necesidad que él tenía por la “velocidad en los circuitos de moto” ni los recorridos “al atardecer con el amor de su vida, su perro Calle”, entre otras cosas.

“Admiro su pasión, su determinación, sencillez y, por encima de todo, su inquebrantable espíritu de diversión y aventura por la vida”, comentó.

Lacy Faddoul dejó un mensaje para Alec Musser: “Gracias por enseñarme lo que se siente cuando te tratan tan bien en una relación. Te querré siempre, y tú brillarás a través de las puestas de sol”.

Prometida de Alec Musser lo encontró sin vida

En su reporte, las autoridades pormenorizaron que fue la prometida de Alec Musser, Paige Press, quien lo encontró “desplomado en el suelo del baño”, con una escopeta cerca de él, la mañana del 13 de enero.

Antes de que se revelara lo ocurrido, ella afirmó a Fox News que él padecía “un caso grave de covid” en el momento de su muerte, así como que estaba vacunado y reforzado.