Alec Baldwin enfrenta nuevo proceso por presunto homicidio involuntario: esto declaró al juez

Video

El actor Alec Baldwin se declaró no culpable de un cargo de homicidio involuntario por la muerte a tiros de una directora de fotografía durante un ensayo de una película ambientada en Nuevo México.

Los documentos judiciales presentados este miércoles 31 de enero muestran que Baldwin se declaró no culpable en el tribunal de distrito estatal de Santa Fe, renunciando a una lectura de cargos que había sido programada para realizarse de forma remota por videoconferencia al día siguiente.

El caso Alec Baldwin

Baldwin, actor principal y coproductor de la película 'Rust', estaba apuntando con un arma a la directora de fotografía Halyna Hutchins durante un ensayo en las afueras de Santa Fe en octubre de 2021 cuando el arma se disparó, matándola e hiriendo al director Joel Souza.

Un gran jurado en Santa Fe acusó a Baldwin después de que los fiscales recibieran un nuevo análisis de esa arma, renovando un cargo que los fiscales presentaron originalmente y luego desestimaron en abril de 2023.

Baldwin enfrenta hasta 18 meses de prisión si es declarado culpable. El actor permanece libre en espera de juicio bajo condiciones que incluyen no poseer armas de fuego, consumir alcohol o salir del país.

Él puede tener contacto limitado con testigos cuando se trata de promocionar 'Rust', que no ha sido lanzada al público. Tiene prohibido pedir a miembros del elenco o equipo de la película que participen en una película documental relacionada.

Baldwin ha dicho que apretó el martillo, pero no el gatillo, y el arma disparó: "Halyna y yo teníamos algo profundo en común, y es que ambos asumimos que el arma estaba vacía... aparte de esas balas falsas", dijo el actor a George Stephanopoulos en una entrevista transmitida en diciembre de 2021 en ABC News.