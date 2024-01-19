Alec Baldwin es acusado de nuevo por la muerte de Halyna Hutchins en el rodaje de 'Rust'

Video Accidentes mortales en el set de grabación que envolvieron en polémica a los famosos

El actor estadounidense Alec Baldwin fue imputado de nuevo, este viernes 19 de enero, por la muerte accidental de la directora de fotografía Halyna Hutchins, durante el rodaje de 'Rust' en octubre de 2021.

El histrión, quien ha mantenido siempre la versión de que nunca presionó el gatillo del revólver de utilería que sujetaba, sino que se detonó por un fallo mecánico, había sido absuelto en abril de 2023 de los cargos de homicidio involuntario.

No obstante, en octubre, los fiscales especiales del caso anunciaron que iban a pedir a un gran jurado que considerara si el intérprete debía volver a ser imputado penalmente por lo sucedido.

Ese nuevo jurado acusó este viernes otra vez a Baldwin de homicidio involuntario, según detalló el diario The New York Times.

A principios de octubre, un juez de Nuevo México había ordenado a los productores de la película que entregaran documentos a los fiscales que potencialmente podían demostrar que Baldwin, protagonista y productor de la película, iba a obtener mayores beneficios si entregaba el proyecto a tiempo y por debajo del presupuesto.

El nuevo juicio en contra de Alec Baldwin

El caso se centra en averiguar cómo apareció una bala real en el tambor de la pistola de atrezo que empuñaba Baldwin durante un ensayo y que acabó impactando mortalmente contra Hutchins el 20 de octubre de 2021 en Santa Fe, Nuevo México.

En ese estado una condena por homicidio involuntario como la que podría afrontar Baldwin supone hasta 18 meses de cárcel.