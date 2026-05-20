Alan Tacher

Hijo de Alan Tacher recibe emotivo mensaje del presentador por importante logro: “Mi cachorro”

El presentador dio a conocer la meta que Alex pudo cumplir recientemente, tras años de esfuerzo. Como el papá orgulloso que es, le expresó unas amorosas palabras.

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Alan Tacher le dedicó un emotivo mensaje a su hijo Alex, quien este 19 de mayo celebró su graduación de la Universidad.

Por medio de Instagram, el querido presentador de Despierta América compartió fotografías y videos de la ceremonia que realizó el Pratt Institute en el Radio City Music Hall, en Midtown Manhattan, Nueva York.

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Ante este nuevo mérito de su retoño, él le manifestó públicamente: “Mi cachorro… No existen palabras suficientes para describir lo emocionados que estamos al verte cumplir una meta tan importante”.

“Detrás de este logro hay esfuerzo, sacrificio, dedicación y muchos sueños que hoy comienzan a hacerse realidad”, aseveró.

“Felicidades, hijo. Disfruta este momento porque te lo ganaste con todo tu corazón. Te amamos y siempre estaremos a tu lado celebrando cada uno de tus éxitos”, concluyó.

Alan Tacher le dedicó este emotivo mensaje a Alex por su graduación.
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Imagen Alan Tacher/Instagram

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Esposa de Alan Tacher “orgullosa” de su hijastro

En la sección de comentarios del ‘post’ que hizo Alan Tacher, su esposa, Cristy Bernal, expresó su sentir por la realización de Alex, su hijastro.

“Qué dicha verlo crecer y ahora verlo convertido en un hombrecito lleno de metas y sueños cumplidos”, escribió la actriz.

Ella igualmente conmemoró el esfuerzo de su marido: “Felicidades a ti, mi amor, por estar ahí pegadito con él para apoyar sus sueños”.

En su perfil de la red social, la estrella de telenovelas también colgó una misiva para Alex: “Muy orgullosa de ti”.
“Deseo de corazón que logres cada cosita que te propongas y verte así de feliz fluyendo en la vida. Espero que la vida me deje seguir aplaudiendo de cerca tus éxitos. ¡Felicidades!”, finalizó.

Esposa de Alan Tacher le dedicó este mensaje a su hijastro Alex.
Esposa de Alan Tacher le dedicó este mensaje a su hijastro Alex.
Imagen Cristy Bernal/Instagram

Alan Tacher y su familia viajaron para apoyar a Alex

En las postales que difundieron Alan Tacher y Cristy Bernal quedó evidenciado que la familia viajó a Nueva York para poder estar junto a Alex en una fecha tan especial.

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En una de las instantáneas, el joven se encuentra rodeado, además de los artistas, de su mamá, Lois Andrea Silvana; de su abuela paterna, Mirella Feingold; y sus hermanos, Hannah, Nicole y Liam.

Alex, hijo de Alan Tacher, contó con todo el apoyo de su familia.
Alex, hijo de Alan Tacher, contó con todo el apoyo de su familia.
Imagen Cristy Bernal/Instagram
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