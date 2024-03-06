Eugenio Derbez no se guarda nada ante posible reconciliación de Aislinn con Mauricio: “Donde hubo fuego…”

Video ¿Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se reconciliarán? La actriz responde si se darán otra oportunidad

Eugenio Derbez fue cuestionado sobre la posibilidad de una reconciliación entre su hija mayor Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann en medio de las sospechas que la expareja desató tras aparecer juntos en Madrid tomados de la mano a cuatro años de su separación.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann levantan rumores de reconciliación

El pasado 22 de febrero fueron publicadas por la revista Quién una serie de fotografías en las que Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann aparecen tomados de la mano en calles de Madrid, España, que desataron de inmediato sospechas de que se estarían dando una segunda oportunidad como pareja.

Sobre las imágenes no se dieron más detalles; sin embargo, el 1 de marzo, la revista Hola USA replicó las publicaciones en las que Aislinn Derbez dio detalles en redes sociales sobre la grabación de la película que llevaría por nombre ‘Hasta el fin del mundo’ en la que trabajan los padres de Kailani.

“La cantidad de cosas por las que hemos pasado en sólo 2 semanas de los rodajes más complejos de mi vida, pero también de lo más hermoso”, escribió la actriz sobre el rodaje, el primero en el que vuelve a coincidir con Ochmann tras su separación.

Fue justamente durante un rodaje donde la expareja se enamoró, cuando ambos estelarizaron ‘A la mala’, en 2015.

La expareja presumió el festejo de cumpleaños de su hija Kailani. Imagen Aislinn Derbez/Instagram

Eugenio Derbez no descarta una reconciliación entre Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann

Sobre las especulaciones, el patriarca de los Derbez fue cuestionado en un reciente encuentro con diferentes medios de comunicación.

"Están filmando una película, eran fotos de una película, pero siempre le decía, 'a ver hija, donde hubo fuego, cenizas quedan'", dijo entre risas en la grabación publicada el pasado 5 de marzo por Edén Dorantes en su canal de YouTube.

El actor, de 62 años, no quiso entrar más en detalles y pidió que se hablara del tema con las personas involucradas, pero no dejó pasar la ocasión para reconocer la “amistosa” separación que su hija y su exyerno tuvieron.

"Pues ya pregúntenle a ellos. Siempre ha sido muy lindo, llevan muy buena relación, la verdad es que, yo le admiro mucho a Aislinn y a Mauricio haber tenido una separación tan amistosa que la mayoría no hemos podido lograr”, dijo.

Y es que, el protagonista de ‘No se aceptan devoluciones’ recordó la polémica que después de más de tres décadas genera su separación con Victoria Ruffo.