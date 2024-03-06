Famosos

Eugenio Derbez no se guarda nada ante posible reconciliación de Aislinn con Mauricio: “Donde hubo fuego…”

El actor reaccionó a las recientes fotografías en las que su hija aparece tomada de la mano de su exesposo en Madrid.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Redacción Univision Noticias digital's profile picture
Por:Redacción Univision Noticias digital
Video ¿Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se reconciliarán? La actriz responde si se darán otra oportunidad

Eugenio Derbez fue cuestionado sobre la posibilidad de una reconciliación entre su hija mayor Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann en medio de las sospechas que la expareja desató tras aparecer juntos en Madrid tomados de la mano a cuatro años de su separación.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann levantan rumores de reconciliación

PUBLICIDAD

El pasado 22 de febrero fueron publicadas por la revista Quién una serie de fotografías en las que Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann aparecen tomados de la mano en calles de Madrid, España, que desataron de inmediato sospechas de que se estarían dando una segunda oportunidad como pareja.

Sobre las imágenes no se dieron más detalles; sin embargo, el 1 de marzo, la revista Hola USA replicó las publicaciones en las que Aislinn Derbez dio detalles en redes sociales sobre la grabación de la película que llevaría por nombre ‘Hasta el fin del mundo’ en la que trabajan los padres de Kailani.

Más sobre Famosos

Imágenes previas al accidente de Zion: lo diagnostican con sangrado "peligroso" en la cabeza
0:56

Imágenes previas al accidente de Zion: lo diagnostican con sangrado "peligroso" en la cabeza

Univision Famosos
Ángela Aguilar y su celebración de cumpleaños: se filtran imágenes de su fiesta "sorpresa"
1:00

Ángela Aguilar y su celebración de cumpleaños: se filtran imágenes de su fiesta "sorpresa"

Univision Famosos
Pepe Aguilar se sincera con Ángela en su cumpleaños: “Has crecido entre luces y sombras”
1:00

Pepe Aguilar se sincera con Ángela en su cumpleaños: “Has crecido entre luces y sombras”

Univision Famosos
¿Ex de Lupillo Rivera le ofreció un millón de dólares para que no se divorciaran?: ella responde
1 mins

¿Ex de Lupillo Rivera le ofreció un millón de dólares para que no se divorciaran?: ella responde

Univision Famosos
Ángela Aguilar celebra su cumpleaños: Pepe revela que su hija ha “crecido entre luces y sombras”
2 mins

Ángela Aguilar celebra su cumpleaños: Pepe revela que su hija ha “crecido entre luces y sombras”

Univision Famosos
Muere a los 17 años hijo del icónico boxeador Arturo Gatti: habría fallecido igual que su papá
2 mins

Muere a los 17 años hijo del icónico boxeador Arturo Gatti: habría fallecido igual que su papá

Univision Famosos
Zion tendría un sangrado "muy peligroso" en la cabeza tras accidente: revelan presunto parte médico
2 mins

Zion tendría un sangrado "muy peligroso" en la cabeza tras accidente: revelan presunto parte médico

Univision Famosos
Filtran supuesta fotografía de Belinda y Lupillo Rivera juntos: ¿comprobaría romance?
0:52

Filtran supuesta fotografía de Belinda y Lupillo Rivera juntos: ¿comprobaría romance?

Univision Famosos
Ex de Juan Osorio lanza advertencia a nueva esposa del productor sobre su herencia
2 mins

Ex de Juan Osorio lanza advertencia a nueva esposa del productor sobre su herencia

Univision Famosos
Anahí recibe críticas por su físico y Christian Chávez da la cara por ella, ¿su distanciamiento quedó atrás?
1 mins

Anahí recibe críticas por su físico y Christian Chávez da la cara por ella, ¿su distanciamiento quedó atrás?

Univision Famosos

“La cantidad de cosas por las que hemos pasado en sólo 2 semanas de los rodajes más complejos de mi vida, pero también de lo más hermoso”, escribió la actriz sobre el rodaje, el primero en el que vuelve a coincidir con Ochmann tras su separación.

Fue justamente durante un rodaje donde la expareja se enamoró, cuando ambos estelarizaron ‘A la mala’, en 2015.

La expareja presumió el festejo de cumpleaños de su hija Kailani.
La expareja presumió el festejo de cumpleaños de su hija Kailani.
Imagen Aislinn Derbez/Instagram

Eugenio Derbez no descarta una reconciliación entre Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann

Sobre las especulaciones, el patriarca de los Derbez fue cuestionado en un reciente encuentro con diferentes medios de comunicación.

"Están filmando una película, eran fotos de una película, pero siempre le decía, 'a ver hija, donde hubo fuego, cenizas quedan'", dijo entre risas en la grabación publicada el pasado 5 de marzo por Edén Dorantes en su canal de YouTube.

El actor, de 62 años, no quiso entrar más en detalles y pidió que se hablara del tema con las personas involucradas, pero no dejó pasar la ocasión para reconocer la “amistosa” separación que su hija y su exyerno tuvieron.

PUBLICIDAD

"Pues ya pregúntenle a ellos. Siempre ha sido muy lindo, llevan muy buena relación, la verdad es que, yo le admiro mucho a Aislinn y a Mauricio haber tenido una separación tan amistosa que la mayoría no hemos podido lograr”, dijo.

Y es que, el protagonista de ‘No se aceptan devoluciones’ recordó la polémica que después de más de tres décadas genera su separación con Victoria Ruffo.

"Yo lo envidio mucho porque yo no tuve esa experiencia como bien lo saben, me hubiera gustado darles eso a mis hijos, una paz, una tranquilidad que no ven a sus papás peleándose, lo admiro mucho", declaró.

Relacionados:
FamososEugenio Derbez

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD