Aislinn Derbez responde críticas por promover que el cuerpo puede "curarse solo" de enfermedades

Aislinn Derbez causó controversia con uno de los episodios más recientes de su podcast 'La magia del caos' ya que algunos asumieron que ella y el doctor que tuvo como invitado supuestamente estaban en contra de la medicina alópata y de que las personas no acudieran con un médico.

La actriz tuvo que salir a defenderse de las duras críticas y a emitir una aclaración respecto a lo que sucedió en su show digital.

¿Qué pasó con Aislinn Derbez y su doctor invitado?

La artista tuvo el pasado16 de enero como invitado en su podcast al médico cirujano Yonatan Eidels Huber (Nirdosh Kohra) y hablaron acerca de Bodhi Medicine.

Se trata de una corriente de "medicina alternativa" que "integra las 5 leyes biológicas" con la finalidad de que se "comprenda la raíz" de los malestares, según la página web que promueve el invitado de Aislinn Derbez.

" El cuerpo puede curarse solo de lo que sea", dijo el médico aludiendo a leyes biológicas a las que se apega la corriente que promueve.

"El ochenta por ciento de las enfermedades no son enfermedades, son procesos de sanación. La medicina, casi siempre, cuando está atendiendo a una persona con cáncer, y ataca y quita el tumor, no está atendiendo la raíz", destacó el especialista durante la emisión.

"Yo ya me he detenido varias enfermedades en los últimos seis meses aplicando todo lo que tú mencionas", le dijo Aislinn Derbez.

A raíz de esto, la artista fue objeto de duras críticas pues hubo quienes aseguraron que estaba "desinformando" y otros más que ella aparentemente estaba en contra de la medicina alópata.

Aislinn Derbez tuvo como invitado al médico cirujano Yonatan Eidels Huber (Nirdosh Kohra). Imagen La Magia del Caos/Instagram

Aislinn Derbez se defiende acusaciones

"Las enfermedades no se curan con buena vibra", escribió en Instagram el pasado fin de semana junto con un video en donde salió a dar respuesta a los señalamientos que provocaron los comentarios que ella y su invitado hicieron.

" Me tomo muy en serio mi trabajo y elijo cuidadosamente a cada persona que invito a mi podcast y el doctor Nirdosh no fue la excepción", aclaró.

"La intención (del podcast) siempre ha sido el cuestionarnos lo que creemos como 'verdad absoluta' y abrir el diálogo, abrir la mente, y nuestra capacidad de reflexión en torno a paradigmas nuevos", explicó.

Aislinn Derbez salió a defenderse de las críticas que recibió por los comentarios que hizo en su podcast. Imagen Aislinn Derbez/Instagram



"Jamás hemos promovido que la medicina alópata no funciona, o que no beneficia nuestra salud, jamás hemos incentivado a que no vayan al doctor, al contrario, me parece importantísimo el avance científico y tecnológico probado que ofrece la medicina alópata y además muchísimas personas, yo incluida, estamos vivas gracias a ella", contestó en cuanto a las críticas que recibió.

Según ella, "la polémica que surgió" se suscistó a raíz de sus comentarios y los del especialista y "precisamente demuestra que hace mucha falta todavía romper paradigmas y ver a la salud como un cúmulo de factores emocionales, mentales y físicos": "No solamente físicos".

Insistió en que ella "lleva más de un año estudiando y practicando" la información que el doctor Nirdosh promueve: "A mí me ha dado resultados maravillosos".

"Entiendo perfectamente que el hecho de lo que yo haya aprendido en su diplomado me haya funcionado a mí, no necesariamente le vaya a dar resultados al mundo entero", zanjó sobre el tema.

La postura de la actriz siguió generando controversia ya que se pueden leer en su publicación tanto comentarios a favor como en contra. Ella ya no dio respuesta inmediata a la reacción que provocó entre algunos de sus seguidores.