Eugenio Derbez hizo llorar a Aislinn Derbez con un regalo: cambió su relación padre e hija

Hace unos meses, Eugenio Derbez confesó que no quería ser padre de Aislinn: le daba terror. Sin embargo, tenía claro que no quería tener un hijo regado por el mundo ni ser un papá irresponsable.

No obstante, a pesar de su esfuerzo por estar presente en la vida de su hija; por muchos años Aislinn creyó que Eugenio fue un padre ausente cuando ella era bebé.

Aislinn Derbez lloró con un regalo de Eugenio Derbez: por años tuvo una idea errónea de él



En 2004, la actriz de 'A la mala’ (que puedes ver en ViX+, el servicio de streaming premium de ViX) no sólo cumplió 18 años, sino que también fue el año en el que la percepción que tenía de su papá cambió por completo.

En su fiesta de cumpleaños, Eugenio tuvo el hermoso detalle de mostrar un video que creó con recuerdos de la infancia de Aislinn, así como con amigos, seres queridos y hasta famosos, como Thalía o Joaquín López Dóriga, deseándole un feliz cumpleaños a su hija.

Sin embargo, el detalle que destacó de este clip fue un recuerdo que Aislinn no tenía registrado en su memoria, según contó en el más reciente episodio de su podcast ‘La magia del caos’ de diciembre de 2022.

“De repente veo un video en donde yo estaba recién nacida con mi mamá y mi papá juntos… lo veo y me pongo a llorar”.



Por años, Aislinn creyó que su papá no había estado presente en su nacimiento.

“Me dicen ‘¿Por qué lloras? Y yo ‘Porque a mí siempre me dijo mi mamá que mi papá no estuvo cuando yo nací’.



Afortunadamente, el actor de ‘La Familia P.Luche’ (que puedes ver gratis en ViX) estaba ahí para aclarar de una vez por todas su presencia en los primeros días de vida de su hija.

“Entonces mi papá voltea y dice ‘Pues sí estuve. No estuve el día exacto que naciste, pero fui al siguiente día porque me dio rubéola y me estaba curando. Pero claro que ahí estuve. Todavía estaba en el hospital tu mamá”.



Esta nueva información conmovió aún más a Aislinn.

“Yo me puse a berrear. [Dije] ‘O sea cómo. Yo pensé que no habías estado en mucho tiempo… hasta mucho tiempo después de que nací”.



Ahora que Aislinn es una mujer adulta ha reflexionado en varias ocasiones sobre su niñez y el impacto que tuvo la relación de sus padres en su vida.

A pesar de que muchos de sus recuerdos son dolorosos, la actriz de ‘La promesa’ (que puedes ver gratis en ViX) ha tomado lo mejor de ellos para ser una mejor mamá para su hija Kai y no repetir los errores de sus papás.

