"No quiero ser papá": Eugenio Derbez contó por qué sintió terror de ser padre de Aislinn

Con 60 años de edad, Eugenio Derbez disfruta de una exitosa y consolidada carrera que más allá de consolidarlo como uno de los actores latinos más reconocidos internacionalmente, también le permite consentir mucho a su amplia familia tanto como papá y esposo, así como abuelo.

Sin embargo, hace más de 30 años, cuando Eugenio se aventuró por primera vez a ser papá, las cosas eran totalmente diferentes. El actor no tenía casi dinero para mantener a su hija, Aislinn Derbez, ni tenía el deseo de convertirse en padre.

“Fue un inicio muy duro para mi tener a mi hija. Me cambió la vida por completo”.

Eugenio Derbez no quería ser papá: contó cómo fue su debut en la paternidad



A los 23 años de edad, Eugenio Derbez recibió la noticia que, en ese momento, esperaba nunca recibir: iba a ser papá.

El actor recordó este episodio de su vida en una reciente entrevista con Yordi Rosado, en donde se sinceró por completo sobre el miedo y renuencia que tuvo cuando su novia de aquel entonces, la actriz Gabriela Michel, le dijo que estaba embarazada.

“Cuando me dice ‘Estoy embarazada’, yo sentí que se me acabó el mundo. Dije ‘mi carrera, mis sueños, todo hasta aquí llegó. Se acabaron.’ Y me apaniqué [asusté] y le dije ‘No, no quiero. No quiero ser papá’”.



El primer impulso de rechazar ser papá no sólo se debió a su miedo de sentir que su carrera y sueños se terminaran, sino también porque no tenía los recursos para mantener a su hija.

“Yo no tenía en donde caerme muerto. Era estudiante… mis papás me mantenían, vivía yo con mis papás“.



No obstante, Gaby estaba convencida de que quería tener a su hija, con o sin Derbez, a quien incluso le dijo que no quería volver a ver en su vida.

“Ella me dijo ‘Vete, no quiero volverte a ver, yo voy a tener a mi hija, no quiero saber nada de ti”.



Si bien, Derbez reconoció que tenía mucho miedo de ser papá. “Yo estaba aterrorizado”, expresó. Sin embargo, tampoco quería tener un hijo “regado” por el mundo.

“Yo tenia muy claro que no quería dejar un hijo o una hija por ahí regado. Yo quería hacerme responsable”.

Eugenio Derbez contó lo difícil que fue su debut como papá de Aislinn



Aceptar la responsabilidad de ser padre de Aislinn no sólo le generó miedo a Eugenio, también vivió un episodio complicado con sus papás.

Su padre no recibió bien la noticia e incluso casi se dejan de hablar; su mamá fue más comprensiva pero tampoco estaba de acuerdo con su nueva paternidad.

Además, Eugenio no tenía dinero para poder solventar todos los gastos que conlleva tener una bebé, así que se aventuró a trabajar de limpiaparabrisas en la Ciudad de México. Al ver que no era bueno en este oficio, trabajó como mesero de eventos por varios meses, empleo en el que le fue mejor.

“Para lograr mantener a Aislinn y lograr sacar algo de dinero trabajé de limpiaparabrisas”



El actor también apostó nuevamente por su relación con Gaby –de quien se había separado antes de que naciera Aislinn– e incluso se fue a vivir con ella cuando Aislinn nació. Desafortunadamente, la relación no prosperó, pero lo que sí floreció fue su amor hacia la paternidad y hacia su hija.

“Ha sido mi mejor maestra, Aislinn, y la cosa más maravillosa que me ha pasado”.

Aislinn Derbez inspiró la película ‘No se aceptan devoluciones”



Además de cambiar su vida por completo, su experiencia como papá de Aislinn tuvo tal impacto en Derbez que se convirtió en la inspiración de una de sus películas más exitosas: ‘No se aceptan devoluciones”, filme en donde el personaje de Derbez se aventura a ser padre, a pesar de no quererlo.

Esta película se promocionó con la frase ‘Eres lo mejor que no quería que me pasara’, la cual es un homenaje a Aislinn, según le reveló el actor a Yordi Rosado.

“Aislinn se convirtió en lo mejor que no quería que me pasara.”

Eugenio explicó que Aislinn sabe perfectamente que en un inicio él no quería ser papá, algo que durante mucho tiempo lo hizo sentir culpable. “Nunca se lo he ocultado, de que me agarró muy chavito y yo no entendía lo que era la paternidad y me espanté y no quería ser papá”, expresó.