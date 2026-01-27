Adela Noriega

¿Adela Noriega tiene hijos?: actor de Doménica Montero levanta sospechas por esto que dijo

El actor Alejandro Tommasi levantó sospechas sobre los supuestos verdaderos motivos que habrían llevado a Adela Noriega a retirarse de las telenovelas en 2009.

Video ¿Adela Noriega reapareció en México?: así la habrían captado a sus 55 años

El inesperado retiro de Adela Noriega de las telenovelas cuando se encontraba en la cima de su carrera sigue siendo tema de conversación casi 17 años después.

En declaraciones recientes, el actor Alejanro Tommasi levantó sospechas sobre los presuntos verdaderos motivos que habrían llevado la actriz a poner fin a su carrera, luego de concluir su participación en Fuego en la Sangre en 2009.

“Era reservada, siempre fue muy reservada, muy amable. Siempre con un carisma muy especial. Siempre muy profesional”, recordó el intérprete de ‘Andrés’, en Doménica Montero, al canal de YouTube ‘Roger MX’, tras ser cuestionado sobre cómo fue trabajar con ella.

“Tenía un don muy especial porque yo la veía grabando y cuando la ves en pantalla dices ‘wow’. La quería mucho la cámara (…) era una actriz de televisión… nunca hizo teatro, nunca hizo cine, es una actriz específicamente de televisión”, agregó.

Fue entonces que, sin entrar en detalles, Alejandro Tommasi levantó sospechas sobre la presunta maternidad de Adela Noriega.

“De repente se ausenta por razones que desconocemos o que algunos sabemos, que por sus hijos y todo eso se tuvo que ir, pero yo pienso que está tranquila, que hizo lo que quería hacer… no quiso dar ese paso a ser una señora (en televisión)… Siempre se quedó como la imagen juvenil y es muy válido”, sentenció.

¿Qué hace ahora Adela Noriega?

La vida y el paradero de Adela Noriega se volvió un misterio desde 2009, cuando terminó las grabaciones de Fuego en la Sangre.

Aunque la información que circula sobre ella es incierta, se especula que vive entre Miami y la Ciudad de México. También se dice que es empresaria en el ramo inmobiliario al tener una supuesta compañía de bienes y raíces, así como también se dedicaría a la compra y venta de joyería.

En junio de 2025, el periodista Lalo Carrillo reportó en ‘De Primera Mano’ el presunto avistamiento de la actriz en la zona de Polanco, en la Ciudad de México. Según dijo, la habrían visto “delgada, como siempre, fume y fume” y en su “cafecito de siempre”.

En enero de 2026, el productor José Alberto 'Güero' Castro reveló haber intentado contactar a la actriz con la intención de invitarla a regresar a las telenovelas. Sin embargo, reconoció, no haberlo logrado.

