La guapa hermana de Adela Noriega que pocos conocen: ella es Reyna Noriega

Adela Noriega fue, sin duda alguna, una de las celebridades mexicanas más populares de la pantalla chica durante los años 90 y 2000.

Con personajes como Maricruz en ‘Quinceañera’ (1987) y Cristina en ‘El privilegio de amar’ (1998), conquistó al público de esa época.

Aunque la telenovela ‘Fuego en la sangre’ (2008) fue un éxito de la pantalla chica, la actriz salió de la escena pública tras su papel como Sofía Elizondo.

Ahora, poco se sabe de la famosa de 52 años.

Ella es Reyna, la hermana de Adela Noriega

Pese a que la celebridad alejó su vida del ojo público, su hermana, Reyna, sigue activa en redes sociales, donde en ocasiones comparte recuerdos sobre la carrera de su hermana, de quien fue representante durante un tiempo.

En su cuenta de Twitter, que cuenta con más de 500 seguidores, Reyna ha abierto el baúl de los recuerdos y compartido algunas fotografías de ella y su hermana, en las cuales sus seguidores aseguran que “son idénticas”.



En una publicación de julio de 2018, Reyna compartió un retrato en el que aparecen ella y su hermana, Adela.

“La mejor de las hermanas” es el mensaje que acompaña la instantánea. “Bellísimas” y “Hermosas” son algunos de los comentarios que se leen en el tuit.



Luego de que, en diversas ocasiones, los fans de Adela Noriega crearan cuentas falsas de la exactriz de telenovelas, Reyna recalcó que su hermana no maneja ningún tipo de red social, esto para evitar rumores o noticias falsas.



Además, tras rumores de que la protagonista de ‘Amor real’ regresaría a la pantalla chica en 2018, Carla Estrada aclaró esta información en entrevista para Univisión.

“La verdad es que no he hablado con ella, sí me dijeron que quería, que me andaba buscando y demás, pues a mí me encuentran bien fácilmente, la verdad (...) no he hablado con ella, me encantaría hacer un proyecto con ella”, puntualizó la productora de televisión.



Aun cuando ha habido un sinfín de rumores sobre el paradero de la intérprete, lo cierto es que no ha dado muestra alguna de que vaya a regresar a la televisión.

¿Te gustaría verla encarnar a otro personaje?