Toni Costa reacciona a las picantes revelaciones que hizo Adamari López sobre su vida íntima

Video Adamari López confiesa intimidades de cama (en una salió involucrado su ex)

Adamari López recientemente compartió, en su podcast 'Ada y Chiqui de Show', cuál fue uno de los momentos más picantes que vivió con su ex, Toni Costa, cuando estaba esperando a Alaïa.

La puertorriqueña confesó que durante la etapa de gestación su apetito sexual era "insaciable", lo que los llevó a experimentar en "lugares prohibidos" y compartió que en una ocasión mantuvieron relaciones en el baño del hospital donde ella estaba internada, debido a un problema con el embarazo.

Unos días después, Toni Costa confirmó la anécdota y explicó que Adamari tenía 12 días internada por "un problema con el líquido amniótico".

"Estuve con ella en todo momento, y sí, como pareja, teníamos necesidades que las parejas tienen, aun estando embarazada", recordó en entrevista con el canal de Costa Rica Teletica.

" Nos metimos en el baño de la habitación del hospital y pasó lo que pasa cuando dos personas se desean y se aman, tuvimos relaciones", añadió el español.

Toni recordó con humor la anécdota: "Fue gracioso y curioso, pero pasó y esa es la realidad. Todas las personas lo hacen, es algo normal, y cuando se siente esa necesidad, pues se hace", argumentó.

El español confesó que temía "hacerle daño a la bebé", sin embargo, el médico le explico que era "normal que Adamari se sintiera así".

Adamari López y Toni Costa abrazados. Imagen Toni Costa/Instagram

¿Cómo es la relación de Adamari López y Toni Costa?

A pesar de que se separaron en 2021, el bailarín aseguró que mantienen una excelente relación cimentada en el bienestar de Alaïa.

"Ahora que ya no estamos juntos como pareja, mi relación con Adamari se ha mantenido basada en el respeto y la armonía por el bien de nuestra hija. Ella no tiene ninguna culpa de la separación, y como adultos, nos esforzamos para que ella no sienta en lo posible el impacto de nuestra decisión", dijo en la entrevista.

Toni lamenta que otras parejas no logren tener una buena relación con sus ex y explicó que ellos han logrado un equilibrio con los tiempos de convivencia, para que Alaïa comparta con los dos.

"Para nosotros, el ejemplo de seguir colaborando es lo más importante y estamos convencidos de que así será siempre", sentenció.