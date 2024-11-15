Adamari López y Toni Costa se funden en un tierno abrazo al ver lo que hizo su hija
Aunque tienen tres años separados como pareja, Adamari y Toni continúan juntos en la crianza de Alaïa. La pequeña logró que sus padres se abrazaran por esta razón.
Adamari López y Toni Costa anunciaron su separación a finales de mayo de 2021, después de casi 10 años de relación. Sin embargo, desde el inicio mostraron que quedaron en buenos términos.
Los famosos están comprometidos con el bienestar de su hija Alaïa, lo cual ha ayudado a que sigan en contacto constante, pero ahora de otra manera.
Este 15 de noviembre la puertorriqueña y el español demostraron que se tienen un gran cariño, pues se abrazaron al ver el nuevo logro de su hija.
"No hay distancia que valga cuando se trata de acompañar a nuestra princesa en cada momento especial. Qué feliz nos hace verte crecer y evolucionar, este recital de piano te salió hermoso como todo lo que haces", escribió Toni en el video que compartió en Instagram.
"Mamá y papá siempre estarán aquí para acompañarte y apoyarte en cada paso que des, te amamos Alaïa", añadió el bailarín y arrobó en la publicación a Adamari.
En el video se aprecia a la niña de 9 años tocando piano, mientras sus padres comparten con ella y la observan orgullosos.
La historia de amor de Adamari López y Toni Costa
Se conocieron en 2011 durante el programa de televisión 'Mira Quién Baila', donde fueron pareja de baile. Su química en la pista de baile rápidamente se trasladó a la vida real, y comenzaron una relación romántica poco después.
En 2013, anunciaron su compromiso, y en 2015, dieron la bienvenida a su hija, Alaïa.
Se convirtieron en una de las parejas favoritas del público. Sin embargo, en mayo de 2021, anunciaron su separación después de casi 10 años juntos.
A pesar de la ruptura, Adamari y Toni han mantenido una relación cordial y colaboran en la crianza de su hija, demostrando que su prioridad es el bienestar de Alaïa.