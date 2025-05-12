Adamari López

Adamari López recibe especial detalle de Toni Costa en el Día de las Madres

La presentadora tuvo un cariñoso gesto de su ex durante la celebración del Día de las Madres. Recientemente Toni Costa afirmó que Adamari López es una persona "sagrada" para él.

Por:
Univision
Video Toni Costa explica por qué Adamari López es una “persona sagrada” para él

Adamari López y Toni Costa volvieron a dar muestra de la buena relación que tienen. Esta vez el bailarín español tuvo un cariñoso detalle para la presentadora de Desiguales por la celebración del Día de las Madres.

Toni Costa dedica mensaje a Adamari López

El padre de Alaïa primero publicó un video para felicitar a todas las madres y, minutos después, dedicó un post para su ex, Adamari López.

"¡Feliz Día de las Madres! Gracias por el regalo de Dios que nos diste, y ser la mejor mamá para Alaïa", se lee en su imagen.

Toni no solamente conmemoró a Adamari López, también a su ex suegra, Vidalina Torres Montalvo de López: "Felicidades a Doña Vidalina".

La madre de Adamari López murió en diciembre de 2012 a los 75 años en Puerto Rico, a causa de cáncer.

Toni Costa tuvo un detalle para Adamari López y su exsuegra en el Día de las Madres.
Toni Costa tuvo un detalle para Adamari López y su exsuegra en el Día de las Madres.
Imagen Mezcalent y Toni Costa/Instagram

Toni Costa dijo que Adamari López es una "persona sagrada"

Semanas antes de dedicarle el emotivo mensaje del Día de las Madres, Toni Costa expresó sus sentimientos hacia Adamari Lopez.

A través de live en su cuenta de Instagram, a inicios de marzo, el bailarín aclaró que su conexión con la actriz va más allá de su hija.

“No nos llevamos bien por Alaïa. Para empezar, yo me llevo bien por mí primero, por mi paz, mi estabilidad, por el respeto”, manifestó.

También confesó que para él Adamari "es una persona sagrada para mí porque es la mamá de mi hija, la que me dio el regalo más grande de mi vida".

Adamari López y Toni Costa comenzaron su relación amorosa en 2011, después de conocerse en el show de Univision Mira Quien Baila. Diez años después y con una hija común, la pareja anunció su ruptura.

Actualmente, Costa se encuentra en un noviazgo con la modelo costarricense Libni ‘Mimi’ Ortiz, con la que se ha dicho muy feliz.

