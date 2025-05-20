Adamari López

Adamari López revela qué pasaría si su hija Alaïa le pidiera vivir con su papá: “En qué fallé”

La presentadora se sinceró sobre lo que sentiría si la pequeña de 10 años quisiera mudarse con Toni Costa. Desde la separación de la pareja, la niña reside con la exactriz.

Por:
Dayana Alvino.

Adamari López reflexionó sobre lo que ocurriría si su hija Alaïa decidiera dejar el hogar que comparten y mudarse con su papá, Toni Costa.

Desde que el español y la presentadora se separaron, en 2021, la pequeña de 10 años ha radicado con su mamá en Miami, Florida.

¿Qué sentiría Adamari López si su hija quisiera irse a vivir con su papá?

Este 19 de mayo, Adamari López confesó cuáles serían sus sentimientos si su retoño llegara a querer dejar de residir a su lado.

“Me dolería muchísimo si algún día Alaïa me dice que se quiere con su papá”, confesó durante su participación en Desiguales.

La exactriz admitió que, de darse dicha situación, ella consideraría a profundidad si la responsable de ese deseo sería ella.

“Me plantearía y me preguntaría muchas cosas, y pienso que tendría que ir hasta el psicólogo pues porque ‘en qué fallé’”, explicó.

Dejando de lado la suposición, la estrella de telenovelas como ‘Amigas y Rivales’, que puedes ver aquí en ViX, reconoció que hay casos en los que el cambio es indispensable.

“Pero también hay cosas que son necesarias para los hijos, a lo mejor de etapas que no han pasado, que han vivido más con la mamá que con el papá y que hay que trabajarlo”, dijo.

La sabia elección de Alaïa sobre el tiempo con sus papás

En diciembre de 2024, Adamari López contó que Alaïa ha implementado una dinámica para las fechas importantes, como Navidad y Año Nuevo.

La menor ha optado, por así considerarlo “justo”, estar en una celebración especial con su madre y, en la otra, con su padre.

Por dicha elección, la conductora calificó a su primogénita de “madura”: “Le parece que está bien dividir el tiempo”.

