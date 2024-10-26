Adamari López siente "nostalgia" al ver crecer a Alaïa: hace remodelación para una "niña grande"

Video “¡Madre mía!": la hija de Adamari ya anda en tacones y hasta le quedan los de su mamá a los 9 años

Adamari López ha confesado que le da "nostalgia" ver cómo pasa el tiempo y su hija poco a poco crece.

La presentadora de Desiguales compartió en Facebook la remodelación de la habitación de Alaïa, pues sus gustos han cambiado y ahora es más "sencilla"

"Mi pequeñita está creciendo muy rápido. Alaïa necesitaba un espacio que reflejara esta nueva etapa, así que decidimos remodelar su cuarto para darle un toque de niña grande. Me llena de nostalgia verla crecer tan rápido, pero me encanta poder acompañarla en cada paso de su camino", es el mensaje que la puertorriqueña escribió para acompañar el video.

La nueva habitación de Alaïa

La protagonista de 'Amigas y Rivales', telenovela que puedes ver en ViX, mostró cada rincón de la habitación de su hija para explicar todo lo que hicieron.

"Ella sigue siendo una niña, pero le gustan ahora cosas más sencillas y decidimos cambiarle el cuarto con las mismas cosas que ya tenía (…) Creo que ha quedado un cuarto como mucho más bonito, más sereno para esta época que está viviendo ella".

Entre las transformaciones que hicieron se encuentran el cambio de piso, quitaron el tapiz y ahora los muros son blancos, también movieron de lugar algunos muebles y pusieron nueva decoración, como el edredón.

Sin embargo, reutilizó varias de las cosas de su hija, como un cuadro de mariposas que tiene un valor significativo para ellas, pues es en honor a la fallecida madre de Adamari, así como un mueble que compraron cuando nació.

Adamari López mostró cómo quedó la nueva habitación de Alaïa. Imagen Adamari López/Facebook

La casita de muñecas

El pasado 30 de mayo, la actriz compartió la nostalgia que la invade por el crecimiento de su hija al deshacerse de la casita de muñecas que tenía en el jardín.

"Hoy tengo sentimientos encontrados. Ustedes recuerdan que con mucha ilusión construimos e hicimos una casita para Alaïa, que ella disfrutó y gozó mucho (…) Hoy esos sentimientos encontrados son porque la casita se está yendo", compartió en su cuenta de Facebook.

Sin embargo, la pequeña construcción quedó en buenas manos, pues se la obsequiaron a Capri Blu, la hija de tres años de Chiquibaby.

" Es difícil despedirnos de una parte de la infancia de mi princesa, pero sabemos que va a estar en las mejores manos y que mi ahijada Capri Blu y Chiquibaby la van a disfrutar mucho".