Adamari López

Adamari López reacciona a críticas por su cuello “arrugado”: “Hay que envejecer con dignidad”

La presentadora respondió a los señalamientos que recibe. Además, compartió cuál es el procedimiento estético al que se somete para verse mejor.

Por:
Dayana Alvino.
Video Adamari López cuenta lo mucho que la han criticado por su cuello arrugado

Adamari López reaccionó sin tapujos a los señalamientos que recibe por su aspecto físico a sus más de 50 años.

La presentadora habló al respecto durante su participación en la edición más reciente de Desiguales, que puedes ver de lunes a viernes, a las 3P/2C, por Univision.

Adamari López responde a críticas por su cuello “arrugado”

De forma honesta, Adamari López reconoció que ha recibido comentarios negativos por la forma en la que luce.

“Yo siento que a mí me han criticado muchísimo, sobre todo con el cuello arrugado”, compartió a sus compañeras de emisión.

Ante los juicios, la exactriz dejó clara su postura: “Tengo 54 años. Estaba gorda, enflaqué, pues el cuello [es] normal. Se va a ver arrugado”.

Quien fuera la protagonista de telenovelas como ‘Amigas y Rivales’, disponible para ti aquí en ViX, destacó que, sin importar lo que haga, habrá gente que la juzgará.

“Pero entonces es como, si me lo ven arrugado, ‘Ay, que se le ve arrugado’. Si me lo ven un poquito mejor, ‘Ay, ya se hizo algo’”, explicó.

“Entonces ni, ‘el palo si boga que el palo si no boga’, porque no están contentos de ninguna manera. Hay que envejecer con dignidad. Hay que cuidarse, pero ¡ya está!”, añadió.

Adamari López cuida así su cuello

Previamente, en el podcast que comparte con Chiquibaby, ‘Ada y Chiqui de show’, Adamari López reveló el secreto para lograr que su cuello luzca mejor.

“Cuando perdí peso, aunque haciendo mucho ejercicio se me fue todo recogiendo muy bien, siento que en el área del cuello se me notaba bastante la pérdida de peso y estaba obsesionada con cuidarme mucho el cuellito”, externó.

“Empecé a usar también bótox. No sólo para la parte de la frente, sino también bótox en el área del cuello, porque yo siempre he tenido esta línea [de en medio] muy marcada”, agregó.

La conductora recalcó que con dicho procedimiento “hay que tener muchísimo cuidado” porque ahí “está la tiroides”, así que es necesario acudir con un médico especializado.

