¿Quiénes fueron los grandes amores de Adamari López?

Antes de contraer matrimonio con Luis Fonsi e incluso, de convertirse en madre junto al bailarín Toni Costa, Adamari López tuvo grandes amores, pero también algunos tropiezos en el terreno amoroso.

Los grandes amores de Adamari López

El actor Jorge Castro se convirtió en el primer amor de Adamari López. La actriz sostuvo una relación con el puertorriqueño en 1993.

Su historia comenzó durante las grabaciones de la telenovela ‘Tres destinos’. Para entonces, la presentadora tenía 22 años.

En 1997, la intérprete de 52 años sostuvo un romance con Mauricio Islas y, aunque las cosas iban viento en popa, los compromisos laborales de ambos afectaron su compromiso.

Ese mismo año, la llamada ‘Chaparrita de Oro’ también sostuvo una relación con Marco Antonio Regil, de la que no se supo nada hasta 2018 cuando el mismo presentador habló del tema en un programa de televisión.

“Anduvimos poquito, como tres meses nada más. Yo no pude (andar con una actriz), porque un día estábamos en el sofá de su casa y recuerdo que se llamaba ‘Camila’, la novela que hacía con Eduardo Capetillo, y ellos salían besándose… No eran celos, porque yo sabía que Adamari era una actriz profesional, pero no me gustaba, era de ‘esa es mi boquita, ¿por qué me la andan besando? No es bonito”, señaló en diciembre de 2021.

Ángel Viera fue su último amor antes de llegar al altar. La estrella de telenovelas y el actor “guardan” buenos recuerdos de su romance, así lo señaló él en 2010.

En 2001, Adamari López y Luis Fonsi se conocieron durante su estancia en México; el flechazo entre los famosos ocurrió mientras ella participaba en la telenovela ‘Amigas y Rivales’ (que puedes ver en ViX) y él promocionaba su álbum ‘Eterno’.

El 3 de junio de 2006, un año después de ser diagnosticada con cáncer de mama, la actriz y el cantante se casaron en la parroquia Villa Caparra en su natal Puerto Rico.

Tres años después, anunciaron su divorcio. El idilio terminó cuando en septiembre del 2010, él interpuso la demanda de divorcio en una corte de Miami.

Luego de su sonado divorcio, Adamari López protagonizó un fugaz y polémico romance con Andrés López López, autor de ‘El cartel de los sapos’. Sobre el idilio se sabe muy poco.

Después de algunos tropiezos amorosos, Toni Costa llegó a la vida de Adamari López en 2011 en el programa ‘¡Mira quién baila!’.