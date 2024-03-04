Adamari López

Adamari López celebra, junto a su exmarido, el cumpleaños de su hija Alaïa: “Dios me premió contigo”

La famosa presentadora festeja que hoy Alaïa llega a los 9 años de vida y le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales. Además, la también actriz se unió a Toni Costa para grabar un divertido video con la pequeña.

Video Alaïa celebra sus 9 con cuatro besos, sus papás juntos ¡y aumentándose la edad!

Adamari López dedicó un emotivo mensaje a su hija Alaïa, fruto de su relación con Toni Costa, por su noveno cumpleaños este 4 de marzo.

La presentadora recurrió a su cuenta de Instagram para celebrar públicamente por la nueva “vuelta al sol” de su pequeña.

Adamari López desea lo mejor a su hija Alaïa

Adamari López subió en un ‘post’ una serie de instantáneas en las que aparece feliz al lado de Alaïa, esto en un día de campo simulado para una sesión de fotos.

“¡Feliz cumpleaños, princesa de mami! Qué felicidad verte crecer y acompañarte en cada paso de tu vida”, escribió en un inicio de la misiva con la que acompañó las postales.

“Deseé tanto un hij@ y Dios me premió contigo. El tiempo pasa muy rápido, más rápido de lo que yo quisiera. Ya son 9 años llenos de alegrías, de sentir a tu lado el amor más lindo y puro”, indicó.

En esta oportunidad, la exprotagonista de telenovelas como ‘Amigas y Rivales’, que puedes ver aquí en ViX, aprovechó también para destacar las cualidades de su primogénita.

“Eres una niña dulce, buena, noble y cariñosa, sin duda alguna, mi bendición más grande”, anotó la actriz al respecto.

“Recuerda que no importa lo que pase, aquí estaré para ti, lista para seguir creando memorias juntas, para abrazarte en los momentos que necesites y para impulsarte siempre a que logres tus sueños”, le prometió.

En los retratos, López y Alaïa están, además de rodeadas de frutas, utilizando suéteres a juego que tienen grabado el año de nacimiento de cada una.

Adamari López celebra a su hija Alaïa.
Imagen Adamari López/Instagram

Hija de Adamari López sopla las velitas de un pastel

Comenzando el día, Alaïa demostró que ya está lista para celebrar en grande un año más de vida, toda vez que subió a su propio perfil de la red social un divertido video.

En el clip, ella sale sosteniendo globos que forman el número diez mientras brinca a manera de festejo. Segundos después, tanto Adamari López como Toni Costa se unen a ella.

Sin embargo, en cuanto la actriz puertorriqueña y el bailarín español se dan cuenta del error, le cambian el aeróstato a su retoño por el de un 9.

Ya resignada por su verdadera edad, Alaïa finalmente sopla las velitas que rodean a un pequeño pastel, no sin antes pedir un deseo y dar un beso en la mejilla a sus famosos papás.

Alaïa, hija de Adamari López y Toni Costa, festeja hoy su noveno cumpleaños.
Imagen Alaïa Costa/Instagram
Adamari López

