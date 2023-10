Adamari López recuerda entre lágrimas lo que pensó al verse tras su mastectomía

"A mí el seno me quedó un poquito más arriba porque al quitarme el seno me pusieron un expansor", y explicó que eso se rellenaba de líquido cada determinado tiempo para hacer que la piel se estirara y más adelante le pudieran poner el implante del tamaño de su seno. Sin embargo, al no estar simétricos López enfrentó algunas inseguridades por su trabajo.