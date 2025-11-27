Famosos

Actriz de La Desalmada hace triste confesión y pide ayuda: “No estoy preparada para esto”

Laura Carmine hizo una triste confesión sobre la salud de su mamá. La actriz de La Desalmada señaló en sus redes que no está "preparada" para la batalla a la que se enfrenta.

Por:Elizabeth González
Laura Carmine atraviesa por momentos difíciles. La actriz de La Desalmada reveló en sus redes sociales que su mamá, la señora Ana Rosa Carmine, está perdiendo la memoria.

“Es duro ver como mi mamá va perdiendo la memoria… poco a poco. Y cada día se nota un poquito más”, escribió sobre un video que compartió en Instagram en el que se dejó ver peinando a la mujer que le dio la vida.

Laura Carmine reconoció que, aunque no está preparada para la situación que enfrenta, está dispuesta a “aceptar esta realidad por más difícil que sea”.

“No estoy preparada para esto. Me duele imaginar que si un día me caso o tengo hijos, tal vez ella no lo recuerde. Pero, a mí me toca aceptar esta realidad por más difícil que sea… Y se siente imposible cuando se trata de la mujer fuerte que me ha sostenido toda la vida”, agregó.

“Aun así… mi amor está con ella, entero, paciente y firme. Deseo que se quede en su memoria los mejores momentos que hemos vivido juntas”, confesó, al mismo tiempo en que reveló lo difícil que era ocultar su tristeza.

Así habló Laura Carmine de la salud de su madre.
Imagen Laura Carmine / Instagram

Laura Carmine solicita ayuda

Junto a su video, Laura Carmine solicitó ayuda de sus seguidores, pues su cuerpo ya estaba resintiendo la situación, al punto de que sus labios ya estaban hinchados y estaba teniendo ataques de ansiedad "nivel Dios".

“Aceptar que mami está perdiendo memoria… duele en un lugar que no sabía que existía. Me pueden pasar consejos los que han pasado por esto o estén pasando por esto, porque mi cuerpo lo está somatizando”, dijo.

Posteriormente, la actriz aclaró en sus historias que su mamá no había sido diagnosticada con Alzheimer sino que su demencia era a consecuencia de la diabetes y la insulina.

“Mi mamá no está en una edad tan grande como para tener Alzheimer, lo que le diagnosticaron es como un tipo de demencia. Se le están olvidando las cosas debido a la diabetes. Mi mamá por deprimida que estaba, se le olvidaba ponerse la insulina y eso hizo le provocara tantas veces, que le ha afectado la memoria, sobre todo, a corto plazo. Para llevarla al neurólogo tiene que ser su médico de cabecera quien lo apruebe”, contó.

La intérprete, de 42 años, reveló que su madre no está en México sino en Estados Unidos, por lo que estar al pendiente de ella también se está volviendo difícil.

“No me la puedo traer a México por la cuestión del seguro médico (…) Me está doliendo estar teniéndola lejos, aunque sé que está en un lugar que la cuidan, pero pronto voy a tener que buscar un lugar que se especialice en personas que van perdiendo la memoria… todavía no es momento, pero tengo que empezar a prepararme", afirmó.

Además, reveló lo afectada que está ante la situación: " No he podido hablar con ella porque mis ataques de ansiedad están muy altos… porque lo único que tengo para comunicarme con ella es la cámara de seguridad que le tengo en el cuarto y ella la desconectó, y el celular, también lo desconectó… entonces, no tengo manera de hablar con ella y eso es lo que tiene mi nivel de ansiedad en nivel Dios porque yo siempre he sido muy apegada a mi mamá”, compartió.

“Mi mamá está perdiendo memoria a corto plazo, no sabemos… hay que hacerle estudios (…) ella ya no está bien y todo esto, por la diabetes”, sentenció.

