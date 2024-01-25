Actriz Jesse Jane y su novio son encontrados sin vida dentro de su casa: esto se sabe

Video Muere actriz peruana en pleno Día de Reyes y con solo 24 años: el último video de Thaina Fields

Jesse Jane, estrella de cine para adultos convertida en actriz, y su novio, Brett Hasenmueller, fueron localizados muertos en el interior de su residencia el 24 de enero.

Los cuerpos de la artista, de 43 años, y de su pareja fueron descubiertos por agentes dentro de su casa en Moore, Oklahoma, el miércoles por la mañana durante un control de bienestar, informó TMZ.

La petición de asistencia social fue realizada por el jefe de Hasenmueller después de varios días sin poder comunicarse con él.

Jesse Jane y Brett Hasenmueller. Imagen Getty Images y Brett Hasenmueller/Facebook

Las autoridades por ahora no tienen claro cuánto tiempo llevaban sin vida, según el medio, que puntualizó que las muertes aparentemente estaban “relacionadas con las drogas”.

“Por el momento, nos dicen que esto parece haber sido algún tipo de sobredosis”, se explicó en el sitio web este 25 de enero.

El canal de televisión local KOCO 5, dio a conocer que la policía no sospecha de ningún delito y que han enviado sustancias para que se realicen pruebas de laboratorio.

La causa oficial del deceso de cada uno será determinada por el médico forense del estado.

A la intérprete le sobrevive un único hijo, cuya identidad no se ha revelado públicamente. Hollywood Life expone que habría nacido en el 2000, por lo que tendría 23 años.

¿Quién era Jesse Jane?

Cindy Taylor, su verdadero nombre, nació el 10 de junio de 1980 en Fort Worth, Texas, de acuerdo con el portal de The U.S. Sun.

Comenzó su carrera en películas triple X en 2002, al firmar un contrato exclusivo con el estudio Digital Playground, detalla Deadline. Para 2014, se convirtió en talento de Jules Jordan Video.

A partir de 2003, ella aprovechó su popularidad para trasladarse a contenidos más convencionales. Apareció como sí misma en el ‘reality show’ ‘Family Business’.

También tuvo pequeños papeles en las películas para televisión ‘Baywatch: Hawaiin Wedding’ y ‘Starsky and Hutch’.

En 2005, salió en un episodio de la segunda temporada de la serie ‘Entourage’, liderando a un grupo de mujeres que ayudaban a ‘Vincent’ para calmar a un periodista antagónico.

Más tarde tuvo breves participaciones en ‘The Tonight Show with Jay Leno’, ‘Bad Girls Club’ y ‘Gene Simmons Family Jewels’.

De 2006 a 2007, ella presentó ‘Night Calls’, de Playboy TV, junto a Kirsten Price, y en 2009 formó parte del documental ‘Porn: Bussiness of Pleasure’.