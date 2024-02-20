Encuentran sin vida a actriz de cine para adultos: revelan qué provocó su muerte

Video Muere Adan Canto, actor mexicano de 'Narcos' y 'X-men': el cáncer truncó sus sueños

La tarde de este 19 de febrero se reportó que Kagney Linn Karter, actriz de cine para adultos, fue encontrada muerta dentro de su casa en Ohio, Estados Unidos.

Autoridades del departamento de policía de Parma señalaron que pese a que la noticia salió a la luz hasta este lunes, el cuerpo de la estrella fue hallado sin vida el pasado 15 de febrero y de acuerdo a los registros ese mismo día ingresó a las oficinas forenses.

De acuerdo con TMZ, un representante de la policía destacó que la actriz de 36 años se habría quitado la vida.

Amigos de Kagney Linn Karter confirman suicidio

Ante las versiones que apuntan a que la actriz de cine para adultos se quitó la vida, amigos cercanos de Linn Karter rompieron el silencio y detallaron que tuvo una dura batalla contra la depresión y salud mental.

Rachel y Megan, dueñas de un estudio de pole dance, abrieron una colecta en GoFundMe para recaudar ocho mil dólares para los servicios funerarios de la actriz.

“Estamos recaudando fondos en nombre de Tina, la madre de Kagney, para cubrir el costo del funeral de Kagney y todas las expectativas financieras asociadas con él. Aunque una pequeña propaganda en GoFundMe nunca será suficiente para compartir el brillo del alma de Kagney, haremos nuestro mejor esfuerzo”, se lee en el comunicado.

A la par que pedían dinero para honrar la memoria de la actriz, revelaron detalles de su fallecimiento, confirmando que sufría depresión.

“Desafortunadamente, a pesar de todos sus muchos logros y talentos impresionantes, Kagney luchó con problemas de salud mental a medida que pasaban los años”, detallaron.

Pese al episodio que atravesó, Kagney Linn Karter siempre trató de ser positiva ante la vida y se esforzaba por estar con sus amigos.

“Incluso en sus días más oscuros, seguía acudiendo al estudio, siempre dispuesta a aprender, a contribuir y a superarse a sí misma. Por muy sola que se sintiera, sin duda, dentro de los confines de su propia cabeza, seguía esforzándose por atender a sus amigos y a la comunidad que se preocupaba por ella. Luchó en sus propias batallas con la misma tenacidad y empuje que mostró en todas las demás áreas de su vida, con toda la fuerza que pudo”.

¿Quién fue Kagney Linn Karter, actriz de cine para adultos?

Kagney Linn Karter, quien nació el 28 de marzo de 1987 en Harris, Texas, fue una reconocida actriz de cine para adultos y ganó varios premios por su trabajo.

Según TMZ, la actriz había dejado atrás el negocio de las películas para adultos y se mudó a Ohio, donde abrió un estudio de pole dance.

Sus amigas relataron cómo fueron los últimos años de vida de Linn Karter, quien además de actriz, fue modelo, cantante y bailarina.