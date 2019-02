Actrices niegan que hayan creado un grupo de WhatsApp para boicotear a Yalitza Aparicio

Las polémicas alrededor del éxito de Yalitza Aparicio parecen no tener fin. El pasado 11 de febrero Rossana Barro, coordinadora de Atención especial a invitados del Festival de Cine de Morelia y de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), aseguró a través de su cuenta de Twitter que se estaba planeando un boicot en contra de Yalitza Aparicio.

Supuestamente algunas actrices mexicanas habrían creado un grupo de chat, el cual tendría como objetivo evitar que la protagonista de 'Roma' fuera contemplada en las nominaciones de la siguiente entrega de los Arieles, premiación más importante para el cine mexicano.

A través de un mensaje, Rossana Barro informó: "Me enteré qué hay un chat de actrices mexicanas que se están organizando para pedir a la @AcademiaCineMxque Yalitza Aparicio no sea considerada para la terna de Mejor Actriz del Ariel. Es lo más mediocre, patético y vil que he escuchado. No diré más". Actualmente, la coordinadora de la AMACC hizo su cuenta de Twitter privada.

El periodista de espectáculos Gerardo Escareño reveló en su canal de You Tube '¡Vaya Vaya!', los supuestos nombres de las actrices que están en contra de Yalitza: "Los voy a nombrar, sin embargo, vamos a dejar el beneficio de la duda. Los posibles nombres de las actrices que están en este chat son: Blanca Guerra, Laura Luz, Vanessa Bauche, Regina Orozco, Dolores Heredia y Carmen Zavaleta".

Las reacciones de las implicadas no se hicieron esperar. Regina Orozco publicó un video en Twitter para deslindarse de la falsa información y reafirmar su apoyo a Yalitza: "Para mí la actuación de Yalitza me sacó las lágrimas con la película 'Roma', ella aunque no tenga estudios de actuación como muchas, es una actriz nata. […] Mujer, mexicana y de orígenes indígenas que tenga tanto éxito para mi es algo increíble, yo estoy totalmente orgullosa porque yo toda mi vida he luchado por la inclusión de las mujeres. Y por favor pido que me quiten de esa nota, usen la lógica. Muchas gracias”.

Por otro lado, Blanca Guerra dio una entrevista a la revista Quién, donde también desmintió el supuesto boicot: "A mí que me enseñen esa lista donde yo aparezco diciendo".

La actriz es parte de la Academia Mexicana de Cine, por lo que vio el filme mucho antes de que ganara fama, para que fuera considerada como el proyecto que representaría a México en las distintas premiaciones de cine: "A mí me dejó absolutamente conmovida esa película y pegadita la llevo en mi alma y en mi corazón. Soy una persona que respeta el trabajo de mis compañeras, porque finalmente cualquier esfuerzo que se haga para realizar un personaje merece todos mis respetos", dijo a Quién.

Vanessa Bauche, otra de las actrices supuestamente involucradas, utilizó su cuenta de Twitter para desmentir la información y aprovechó para compartir una opinión personal que publicó en Facebook el pasado 29 de enero, sobre lo conmovida que está tras el fenómeno sociológico que ha creado 'Roma', en especial Yalitza.

La actriz Dolores Heredia también utilizó la misma red social para poner un alto a la polémica: "Todo lo que veo y escucho en @ROMACuaron para mí es belleza. Y celebro a todos los que participaron en su realización. No hago parte de ningún 'chat' que esté contra nadie".

Carmen Zavaleta también alzó la voz en Twitter para limpiar su nombre: "@soyvayavaya no he estado, ni estaré en un chat que denigre o descalifique a una mujer que nos ha hecho vivir momentos inolvidables en la pantalla".

Hasta el momento Laura Luz no se ha pronunciado en redes sociales sobre la polémica, pero quien sí lo hizo fue Ernesto Contreras, actual presidente de la AMACC, él aseguró que " no he recibido ninguna solicitud al respecto", informó el diario mexicano El Universal, sobre la supuesta oposición a la nominación de Yalitza en los Arieles.

En entrevista con el programa 'Hoy', Contreras explicó que nadie puede manipular los resultados: " El voto es secreto, es completamente libre y es certificado por un notario público, con un sistema diseñado por la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México)".

