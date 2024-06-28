Yalitza Aparicio anuncia que su familia crece: ¡pronto llegará una niña!
Yalitza Aparicio anunció en su cuenta de Instagram la próxima llegada de un nuevo integrante a su familia. La actriz oaxaqueña organizó una gran celebración.
Yalitza Aparicio, conocida por su papel en la película ‘Roma’ de Alfonso Cuarón, informó en redes sociales que su familia está a punto de crecer.
La actriz reveló que pronto darán la bienvenida a una nueva integrante, que llenará de alegría a sus seres queridos.
En una publicación en su cuenta de Instagram, la originaria de Oaxaca mostró varias fotografías de un 'baby shower' que organizó para su hermana, Edith Aparicio.
En las imágenes se puede ver que la fiesta estuvo adornada con globos de color rosa, banderines del mismo tono combinados con amarillo y blanco, y hasta hubo un pastel en forma de mameluco.
La decoración del evento, predominantemente en tonos rosados, reveló que el bebé que esperan será una niña, y su nombre será Luna, como se lee en el pastel que fue especialmente preparado para la ocasión: "Baby Shower Lunita".
Este detalle emocionó a sus miles de seguidores, quienes inundaron el posteo con mensajes de felicitación y buenos deseos.
También se puede ver a Edith luciendo su avanzado embarazo, rodeada de sus seres queridos que participaron en las divertidas dinámicas y actividades típicas de un baby shower.
Por su parte, Yalitza dejó a un lado el glamour y usó un sencillo pero casual atuendo: pantalón en un tono rosa palo y un top y blazer negros. También se observa que ella fue una de las encargadas de organizar los juegos y amenizar el ambiente.
¿Quién es Edith, la hermana de Yalitza?
Edith Aparicio, que no es tan conocida como su famosa hermana, también tiene su propio espacio en el mundo artístico. Con más de 13 mil seguidores en Instagram, la mujer se describe como una “artista musical". En su canal de YouTube da una muestra de su talento vocal interpretando diversas canciones mexicanas.
La noticia del próximo nacimiento de Luna resuena con el mensaje de amor y unidad familiar que Yalitza siempre ha promovido con su labor como embajadora de buena voluntad de la UNESCO para los pueblos indígenas. Su compromiso con la equidad y los derechos humanos se reflejan en su vida personal y profesional.