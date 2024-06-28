Yalitza Aparicio anuncia que su familia crece: ¡pronto llegará una niña!

Video Yalitza Aparicio habla del gran temor que tuvo por incursionar en el cine de terror

Yalitza Aparicio, conocida por su papel en la película ‘Roma’ de Alfonso Cuarón, informó en redes sociales que su familia está a punto de crecer.

La actriz reveló que pronto darán la bienvenida a una nueva integrante, que llenará de alegría a sus seres queridos.

En una publicación en su cuenta de Instagram, la originaria de Oaxaca mostró varias fotografías de un 'baby shower' que organizó para su hermana, Edith Aparicio.

Yalitza Aparicio organizó un hermoso baby shower para su hermana. Imagen Instagram @yalitzaapariciomtz



En las imágenes se puede ver que la fiesta estuvo adornada con globos de color rosa, banderines del mismo tono combinados con amarillo y blanco, y hasta hubo un pastel en forma de mameluco.

La decoración del evento, predominantemente en tonos rosados, reveló que el bebé que esperan será una niña, y su nombre será Luna, como se lee en el pastel que fue especialmente preparado para la ocasión: "Baby Shower Lunita".

En el pastel se reveló no sólo el sexo del bebé, también su nombre. Imagen Instagram/ @edith.aparicio28



Este detalle emocionó a sus miles de seguidores, quienes inundaron el posteo con mensajes de felicitación y buenos deseos.

También se puede ver a Edith luciendo su avanzado embarazo, rodeada de sus seres queridos que participaron en las divertidas dinámicas y actividades típicas de un baby shower.

Por su parte, Yalitza dejó a un lado el glamour y usó un sencillo pero casual atuendo: pantalón en un tono rosa palo y un top y blazer negros. También se observa que ella fue una de las encargadas de organizar los juegos y amenizar el ambiente.

La actriz usó un atuendo casual y sencillo para la ocasión. Imagen Instagram/ @edith.aparicio28

¿Quién es Edith, la hermana de Yalitza?

Edith Aparicio, que no es tan conocida como su famosa hermana, también tiene su propio espacio en el mundo artístico. Con más de 13 mil seguidores en Instagram, la mujer se describe como una “artista musical". En su canal de YouTube da una muestra de su talento vocal interpretando diversas canciones mexicanas.

Yalitza y su hermana Edith. Imagen Instagram/ @yalitzaapariciomtz