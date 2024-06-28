Yalitza Aparicio

Yalitza Aparicio anuncia que su familia crece: ¡pronto llegará una niña!

Yalitza Aparicio anunció en su cuenta de Instagram la próxima llegada de un nuevo integrante a su familia. La actriz oaxaqueña organizó una gran celebración.

AGN's profile picture
Por:AGN
Video Yalitza Aparicio habla del gran temor que tuvo por incursionar en el cine de terror

Yalitza Aparicio, conocida por su papel en la película ‘Roma’ de Alfonso Cuarón, informó en redes sociales que su familia está a punto de crecer.

La actriz reveló que pronto darán la bienvenida a una nueva integrante, que llenará de alegría a sus seres queridos.

PUBLICIDAD

En una publicación en su cuenta de Instagram, la originaria de Oaxaca mostró varias fotografías de un 'baby shower' que organizó para su hermana, Edith Aparicio.

Yalitza Aparicio organizó un hermoso baby shower para su hermana.
Yalitza Aparicio organizó un hermoso baby shower para su hermana.
Imagen Instagram @yalitzaapariciomtz

Más sobre Yalitza Aparicio

Yalitza Aparicio revela cómo enfrenta el ‘hate’ tras afirmar que usa ropa de diseñador
2 mins

Yalitza Aparicio revela cómo enfrenta el ‘hate’ tras afirmar que usa ropa de diseñador

Univision Famosos
Comparan a Yalitza Aparicio con Salma Hayek y Eiza González: así responde ella
2 mins

Comparan a Yalitza Aparicio con Salma Hayek y Eiza González: así responde ella

Univision Famosos
Sintiéndose "poderosa", Yalitza Aparicio posa para Victoria’s Secret: “La diversidad también es hermosa”
2 mins

Sintiéndose "poderosa", Yalitza Aparicio posa para Victoria’s Secret: “La diversidad también es hermosa”

Univision Famosos
Yalitza Aparicio termina salpicada en la polémica de Yahritza y su Esencia con México por esta razón
1:51

Yalitza Aparicio termina salpicada en la polémica de Yahritza y su Esencia con México por esta razón

Univision Famosos
Yalitza lució más piel que nunca con su último look: 6 veces en las que su estilo robó cámara
3 mins

Yalitza lució más piel que nunca con su último look: 6 veces en las que su estilo robó cámara

Univision Famosos
Yalitza Aparicio denuncia discriminación en restaurante: así le ofrecen reparar el daño
3 mins

Yalitza Aparicio denuncia discriminación en restaurante: así le ofrecen reparar el daño

Univision Famosos
Yalitza Aparicio se tomó un “respiro” en Canadá: posó feliz en las cataratas del Niágara
2 mins

Yalitza Aparicio se tomó un “respiro” en Canadá: posó feliz en las cataratas del Niágara

Univision Famosos
Yalitza Aparicio muestra a qué princesa de Disney se parece
1:18

Yalitza Aparicio muestra a qué princesa de Disney se parece

Univision Famosos
Yalitza Aparicio está de luto: murió su mejor amiga y le dedicó un emotivo video
1:44

Yalitza Aparicio está de luto: murió su mejor amiga y le dedicó un emotivo video

Univision Famosos
Tenoch Huerta y Yalitza Aparicio se lucieron con "un cumbión bien loco" en un evento: video
2 mins

Tenoch Huerta y Yalitza Aparicio se lucieron con "un cumbión bien loco" en un evento: video

Univision Famosos


En las imágenes se puede ver que la fiesta estuvo adornada con globos de color rosa, banderines del mismo tono combinados con amarillo y blanco, y hasta hubo un pastel en forma de mameluco.

La decoración del evento, predominantemente en tonos rosados, reveló que el bebé que esperan será una niña, y su nombre será Luna, como se lee en el pastel que fue especialmente preparado para la ocasión: "Baby Shower Lunita".

En el pastel se reveló no sólo el sexo del bebé, también su nombre.
En el pastel se reveló no sólo el sexo del bebé, también su nombre.
Imagen Instagram/ @edith.aparicio28


Este detalle emocionó a sus miles de seguidores, quienes inundaron el posteo con mensajes de felicitación y buenos deseos.

También se puede ver a Edith luciendo su avanzado embarazo, rodeada de sus seres queridos que participaron en las divertidas dinámicas y actividades típicas de un baby shower.

Por su parte, Yalitza dejó a un lado el glamour y usó un sencillo pero casual atuendo: pantalón en un tono rosa palo y un top y blazer negros. También se observa que ella fue una de las encargadas de organizar los juegos y amenizar el ambiente.

La actriz usó un atuendo casual y sencillo para la ocasión.
La actriz usó un atuendo casual y sencillo para la ocasión.
Imagen Instagram/ @edith.aparicio28

¿Quién es Edith, la hermana de Yalitza?

Edith Aparicio, que no es tan conocida como su famosa hermana, también tiene su propio espacio en el mundo artístico. Con más de 13 mil seguidores en Instagram, la mujer se describe como una “artista musical". En su canal de YouTube da una muestra de su talento vocal interpretando diversas canciones mexicanas.

Yalitza y su hermana Edith.
Yalitza y su hermana Edith.
Imagen Instagram/ @yalitzaapariciomtz


La noticia del próximo nacimiento de Luna resuena con el mensaje de amor y unidad familiar que Yalitza siempre ha promovido con su labor como embajadora de buena voluntad de la UNESCO para los pueblos indígenas. Su compromiso con la equidad y los derechos humanos se reflejan en su vida personal y profesional.

Relacionados:
Yalitza AparicioFamososCelebridadesEmbarazo

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: Cómplices
De viaje con los Derbez
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD