Yalitza Aparicio revela cómo enfrenta el ‘hate’ tras afirmar que usa ropa de diseñador

Yalitza Aparicio se sinceró acerca de cómo lidia con el ‘hate’ que recibe, esto a días de que asegurara que ella sí puede vestir de marcas de lujo.

Fue el pasado 30 de agosto cuando la actriz compartió en su cuenta de Instagram un mensaje en el que recalcó:

“Siempre me recuerdo que yo también puedo usar ropa de diseñador, así como los demás pueden usar textiles de las hermosas comunidades indígenas, las cuales también amo portar en mi día a día y no sólo para una foto”.

Esta misiva llegó después de que la originaria de Tlaxiaco, Oaxaca, apareciera en portadas de revistas luciendo ‘outfits’ de Dolce & Gabbana, Prada y Carolina Herrera, entre otras firmas.

Yalitza Aparicio revela cómo lidia con el ‘hate’

Aún en medio de la polémica, Yalitza Aparicio explicó cómo logra enfrentar los comentarios negativos que sigue recibiendo, de acuerdo con ‘Venga la alegría’.

“Yo creo que es importante comenzar con uno mismo, el reconocer el valor que tenemos y el no dejar que los comentarios que existen alrededor te hagan dudar de lo que tú eres y de quién eres”, dijo al programa.

“No necesitas negar tu origen ni tu apariencia para poder formar parte de un lugar”, añadió.

Según el medio, la protagonista de ‘Roma’ aseguró que “la lucha que realiza desde su trinchera es lenta, pero segura, y que poco a poco su voz está siendo escuchada”.

“Nos falta mucho para aprender, pero lo más importante es que tanto medios de comunicación como diferentes plataformas nos hemos dado la oportunidad de hablarlo sin ningún tapujo y tenemos la libertad de expresarnos”, externó.

“Creo que ese es un gran paso. Vamos, por lo menos, cambiando lo que hay a nuestro alrededor. Es importante comenzar por ahí”, sumó.

Yalitza Aparicio ha resaltado el orgullo por su origen

En el pasado, Yalitza Aparicio ha dejado claro que ha sido víctima de racismo y clasismo desde que saltó a la fama.

“Yo no sabía que el color de mi piel era malo, al contrario”, afirmó al participar en el podcast ‘Crear transforma’, en junio.

“Para mí, entre más tuviera un tono de piel más obscuro, era lo mejor”, recordó que era lo que creía durante su infancia.