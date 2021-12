Famosas que se niegan a hacer desnudos: Keira Knightley sólo aceptaría por esta razón

Sin embargo, también están aquellas famosas que se niegan a hacerlo. Desde Ana Branda Contreras hasta Sarah Michelle Gellar, aquí te contamos sus razones para rechazar aquellos papeles que requieren desnudos.

Ana Brenda Contreras

La protagonista de ‘La que no podía amar’ (2011) no se siente cómoda al grabar escenas de desnudos debido a que "sus principios no se lo permiten", así lo comentó en una entrevista para TVNotas en 2012. Claro que no por ello crítica a sus compañeras actrices que sí lo hacen, tan sólo se trata de una cuestión de gustos personales.

"Ese es el rollo, a mí en lo personal me ha costado mucho trabajo que absolutamente casi todos los proyectos son así [con desnudos], en todos tienes que estar ahí en 'cueros' (sin ropa). Está perfecto, nada más que de repente te sacada de onda, es como '¿Por qué siempre todo así?'"

Keira Knightley

En el caso de la actriz de Hollywood, ella incluso tiene una cláusula de no desnudez en sus contratos. Knightley contó en el podcast ‘Chanel Connects’ que ya no etapa dispuesta a hacer escenas de desnudos o sexo en el cine. Esto se debe a que, en gran medida, sólo retratan la perspectiva masculina y ella, como madre de dos hijos, ha cambiado de opinión sobre la forma en que se objetiviza el cuerpo de las mujeres.

“Ahora me siento muy incómoda tratando de retratar la mirada masculina. Soy demasiado vanidosa y mi cuerpo ya ha tenido dos hijos. Prefiero no estar desnuda frente a un grupo de hombres.”



Eso sí, si algún día se le presenta la oportunidad de filmar una película de empoderamiento femenino sobre los cambios del cuerpo de la mujer tras la maternidad y bajo la dirección de una mujer, entonces sí estaría dispuesta a realizar un desnudo.

Lucero

Desde 2012 ‘ La novia de América’ no ha aparecido en telenovelas mexicanas y ella misma se encargó de explicar que el motivo principal son los desnudos, pues van en contra de su estilo:

“Yo, como actriz, me encantaría poder hacer algo en televisión que no tuviera forzosamente que tener escenas, ni de desnudos, ni cosas horrorosas que luego, en serio, hay mucho público que no lo puede ver. He visto algunas escenas que me agobian un poco y a mí me gustaría siempre conservar un poco más mi línea, respeto muchísimo el trabajo que hacen todos, pero por mi línea, por lo que yo he hecho, me gustaría hacer algo más conservador”



Es así como Lucero no descarta la posibilidad de volver a la pantalla chica siempre y cuando los productores no le exijan escenas de desnudo o alguna otra que la actriz considere inapropiada. Conoce más de su decisión dándole play al siguiente video:

Cargando Video... Lucero aclaró las dudas sobre si regresa a las telenovelas

Sarah Michelle Gellar

La protagonista de ‘Buffy, la cazavampiros’ (1997-2003) y ‘Juegos sexuales’ (1999) se ha visto involucrada en varias escenas candentes, pese a eso, nunca ha accedido a quitarse la ropa por completo. De acuerdo con ‘Page six’ Gellar ha declinado varios papeles que le ofrecen por buenas cantidades de dinero únicamente porque le piden desnudarse.

Incluso su representante mencionó para a ‘AskMen’ que los fanáticos de la actriz nunca la verán sin ropa: “Sarah no hace desnudos, punto. Nunca ha sido lo suyo”

Jessica Alba

La actriz de ascendencia mexicana también tenía una cláusula de no desnudez en sus contratos. En 2014, en entrevista con ‘Glamour’, explicó que mostrarse "como Dios la trajo al mundo" era un acto muy incómodo para ella, especialmente cuando los miembros de su familia veían sus películas:

"No quiero que mis abuelos vean mis senos. Sería extraño para todos cuando nos viéramos en Navidad. Y es que, si analizamos las películas que he hecho, desnudarme nunca hubiera 'elevado' la escena".