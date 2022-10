Famosos que se convirtieron en papás antes de alcanzar el estrellato: muchos eran adolescentes

Si bien son más conocidos los casos de famosas que se convirtieron en madres cuando eran muy jóvenes, del lado de las celebridades masculinas también hay algunos casos.

Julián Gil

Si bien el hijo más famoso del actor de ‘La herencia’ (telenovela que puedes ver gratis en ViX) es el que tuvo con Marjorie de Sousa, fue en la adolescencia cuando debutó en la paternidad: tenía tan solo 15 años cuando nació su primogénita, Nicolle.

La ahora joven de 36 años es fruto de su relación con Brenda Torres, una de sus compañeras de escuela.

Si bien el conductor de Siéntese Quien Pueda siempre se expresa positivamente de su hija, en entrevista con Yordi Rosado (en mayo del 2022), reflexionó:

“No es normal que un niño tenga otro niño a los 15, a los 16 (...) En aquel entonces, un día era un adolescente y al día siguiente me convertí en papá, entonces tuve que sacrificar muchísimas cosas”.

Alberto Guerra

Con apenas 19 años, el intérprete cubano se convirtió en padre de una nena llamada Penélope. Si bien se tienen pocos detalles de la joven (que está próxima a cumplir la misma edad que su papá cuando la tuvo), se sabe que nació fruto de una relación previa a su matrimonio con Zuria Vega.

De igual manera, la actriz de ‘¿Y cómo es él?’ ha dejado ver en varias ocasiones que mantiene una buena relación con su hijastra.

Richard Camacho

El 2016 fue un año muy importante para el cantante, pues, además de marcar el debut de CNCO fuera de La Banda, fue cuando nació su hija.

Fue a través de redes sociales que el entonces joven de 19 años anunció el nacimiento de su primogénita, quien lleva por nombre Aaliyah Sofía.

Si bien en un inicio el dominicano evitó hablar o mostrar a su bebé, con los años la pequeña se ha convertido en protagonista de sus redes sociales.

Charlie Sheen

Entre los famosos que se convirtieron en padres a una corta edad también se encuentran algunos de Hollywood.

Tal es el caso del protagonista de ‘Two and a Half Men’, quien debutó en la paternidad a los 19 años, cuando nació Cassandra, fruto de su relación con su novia de la preparatoria, Paula Profit.

Ferdinando Valencia

Un dato que pocos conocen del protagonista de ‘Simplemente María’ (telenovela que puedes ver gratis en ViX) es que antes de ser actor, se dedicaba a la ganadería en su natal estado de Colima (México).

Fue en el 2003, cuando aún no cambiaba de profesión, que le dio la bienvenida a su primogénita: Sofía.

Actualmente, la joven tiene 18 años y en redes sociales presume su cercanía con su padre, Brenda Kellerman y su medio hermano, Tadeo.

Mauricio Ochmann

Kailani, la hija que tuvo a lado de Aislinn Derbez, es quien se suele robar los reflectores, pero antes de la llegada de la pequeña, el actor ya era padre de otra nena.

Se trata de Lorenza, a quien tuvo en el 2004, fruto de su primer matrimonio con la arquitecta María José del Valle Prieto.

Si bien en aquel entonces no era tan joven como el resto de los famosos en el listado (26 años), su carrera en la televisión apenas estaba despegando.

Eugenio Derbez

En múltiples ocasiones, el comediante ha expresado que su película ‘No se aceptan devoluciones’ (disponible en ViX+, el servicio de streaming premium de ViX) estuvo ligeramnte inspirada en su propia vida.

A sus 23 años, y sin haberlo planeado así, recibió la noticia de se convertiría en padre por primera vez. En enero del 2022, por ejemplo, confesó en entrevista con Yordi Rosado que, cuando su novia Gabriela Michelle se lo anunció:

“Yo sentí que se me acabó el mundo, dije ‘mi carrera, mis sueños, todo, hasta aquí llegaron, se acabaron’ (...) No tenía yo dónde caerme muerto, era estudiante, estaba yo estudiando cine, mis papás me mantenían, (...) no tenía ni la menor idea de qué era trabajar…”.



A pesar de las dificultades que enfrentaron como familia en los primeros años, al día de hoy, Aislinn y Eugenio tienen una relación muy cercana que frecuentemente presumen en redes sociales.