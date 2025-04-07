Famosos

Revelan nuevos detalles sobre la salud de actor de Mi Corazón es Tuyo tras contraer peligrosa bacteria

Emmanuel Palomares rompió el silencio sobre cómo se encuentra Manuel Masalva, quien desde principios de abril se reporta delicado tras contraer peligrosa bacteria en Dubái.

Por:Elizabeth González
Video Identifican bacteria que ataca a actor de Mi Corazón es Tuyo, pero no habría mejorado con el tratamiento

Manuel Masalva continúa delicado de salud. Este lunes 7 de abril se revelaron nuevos detalles sobre cómo se encuentra el actor de Mi Corazón es Tuyo tras contraer una peligrosa bacteria durante sus vacaciones en Dubái.

A través de su cuenta de Instagram, Emmanuel Palomares rompió el silencio sobre la salud de su amigo, que está luchando por su vida desde principios de abril.

“Les cuento que han sido días muy difíciles. Manuel sigue en coma inducido en Dubái. Su papá, su mamá, su hermana y algunos familiares lo están acompañando”, informó.

“Él sigue en terapia intensiva. Me dicen que la recuperación es lenta”, agregó.

En su publicación, el actor agradeció las muestras de cariño y ayuda económica que ha recibido Manuel Masalva, quien se encuentra hospitalizado en un Dubái. Asimismo, pidió seguir orando por la recuperación de uno de sus “mejores amigos”.

“Yo quería agradecerles por todos los que han aportado y sobre todo por los que han orado por Manuel, porque sabemos que la oración tiene mucha fuerza. Hay que seguir haciéndolo por él y por toda la gente que pasa estos momentos tan difíciles”, señaló.

“Manuel es de mis mejores amigos y ha sido una noticia que nos ha impactado a todos, pero yo quería agradecerle a la gente que le ha dado tanto cariño y tanto amor en esta situación. Muchísimas gracias”, sentenció Palomares, quien días antes de la tragedia había vacacionado con Masalva en Filipinas.

¿Qué le pasó a Manuel Masalva, actor de Mi Corazón es Tuyo?

Desde principios de abril, Carolina Miranda, exnovia de Manuel Masalva, reportó su hospitalización de emergencia. Incluso, compartió un enlace de GoFoundMe para apoyar económicamente al actor.

En la publicación se detalló que el actor de 'Narcos' y Mi Corazón es Tuyo había sido atacado por "una bacteria desconocida" y que él se encontraba en una "condición de gravedad".

El 4 de abril, el actor Mario Morán escribió en Instagram que su amigo estaba bajo un tratamiento de antibióticos y, aunque ya se había identificado a la bacteria, su estado seguía siendo crítico. Manuel Masalva se encuentra en coma inducido desde hace varios días en un hospital en Dubái.

Relacionados:
FamososManuel Masalva

